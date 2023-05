Zelenović: Najavom izbora Vučić pokazao da je uplašen pritiska građana i opozicije

Kopredsednik stranke Zajedno Nebojša Zelenović ocenio je danas da je najavom mogućeg raspisivanja vanrednih izbora, predsednik Srbije Aleksandar Vučić „pokazao da je i te kako uplašen pritiska koji stvaraju građani i opozicija“.

Zelenović je u pisanoj izjavi ocenio da je Vučić najavio mogućnost novog izlaska na izbore „ne zato što on to želi, nego zato što su mu građani u masovnim protestima pokazali da im je dosta njegovog nasilja i laži koje predugo trpe“.

„Međutim, to nije dovoljno. Zahtevi su jasni: tražimo smene u REM-u i na RTS-u i ukidanje Pinka i Hepija pošto su mediji koje on kontroliše i preko kojih seje mržnju, nasilje i podele u društvu. Dosta smo iz javnih budžeta plaćali to zlo koje nas truje i koje uništava mogućnost stvaranja demokratskog društva“, naveo je Zelenović a prenela stranka Zajedno.

Pozvao je građane da u petak, 19. maja, dođu ispred zgrade parlamenta u centru Beograda na novi protest „Srbija protiv nasilja“.

„Zajedno se možemo izboriti za veću sigurnost i bolji život. Sve mora da stane kako bismo konačno stali na put nasilnicima iz vlasti“, naveo je kopredsednik stranke Zajedno.

Predsednik Srbije izjavio je juče da postoji mogućnost da cela Vlada Srbije bude smenjena, a da vanredni izbori budu u septembru.

(Beta)

