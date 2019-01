Zelenović: Ni moji saradnici, ni ja nismo uzeli ni dinar iz gradskog budžeta

Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović izjavio je danas da niko od njegovih saradnika kao ni on nije uzeo ni dinar iz gradskog budžeta, istakavši da su oni čestiti ljudi.

Reagujući na optužbe čelnika Srpske napredne stranke (SNS) u Šapcu, Zelenović je na konferenciji za novinare najavio da će na odluku Višeg suda u Šapcu, koja nije ni konačna ni izvršna, uložiti žalbu Apelacionom sudu.

Zelenović je kazao i da se u prethodna dva dana, kao i u prethodnih šest i po godina, mogu videti samo izlivi mržnje i besa funkcionera SNS prema političkim protivnicima.

Narodni poslanici Boban Birmančević i Blaža Knežević, kao i Aleksandar Pajić, posebni savetnik u Ministrastvu prosvete, komentarisali su presudu Višeg suda u Šapcu, u predmetu koji se vodi protiv gradonačelnika Šapca, u kom je Viši sud doneo odluku da je Zelenović kriv, u postupku koji se sprovodi po prijavi Državne revizorske institucije (DRI).

„Viši sud u Šapcu me je oglasio krivim zbog knjigovodstvenih neusaglašenosti u okviru budžetskog knjigovodstva Grada Šapca u Završnom računu za 2015. godinu. Sud je odlučio da sam ja kriv zbog knjigovodstvenih grešaka, ali sud nije našao da sam kriv zbog onoga što mi funkcioneri SNS stavljaju na teret – da sam ja, zajedno sa svojim saradnicima, ukrao pet miliona evra iz budžeta grada Šapca. Niti sam ja uzeo i jedan dinar niti je bilo ko od mojih saradnika to uradio. Sud je odlučio da sam odgovoran zbog knjigovodstveni neusaglašenosti i za to je izrekao sankciju od 50.000 dinara“, rekao je gradonačelnik Šapca.

On je kazao da su funkcioneri SNS u Šapcu nesposobni za bilo šta dobro u gradu.

„Žalosno je to što ovih dana slave ono što su sami uspostavili kao istinu, a što je notorna laž. A to je da sam ja ili neko od mojih saradnika ukrao pet miliona evra. I baš kao što je to laž, laž je i da sam ja stranačke aktiviste nagovarao da kupuju glasove, da sam izdao Srbiju na Kosovu, u Strazburu, da sam zloupotrebio 72 stana. To su sve laži i očajnički pokušaji nesposobnih ljudi iz SNS-a u Šapcu da na vlast dodju bez izbora“, naveo je Zelenović.

On je naveo da su naprednjaci izgubili izbore u Šapcu 2012. i 2016. godine, i da im je jedino stalo da se dočepaju vlasti bez izbora i poručio im da neće uspeti u tome.

Zelenović je naveo da se, zajedno sa svojim saradnicima, trudi da život gradjanima učini lakšim nego što je to danas u ostatku Srbije, da gradjani zarade više novca i imaju dobre lokalne usluge i da odučuju više.

To je, kako je naveo, politika stalnog razvoja grada nasuprot politike laži i bezumlja Srpske napredne stranke koja ima samo jedan cilj – da političkim kriminalom dodje na vlast bez izbora.

(Beta)