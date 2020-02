Zelenović: Odluka da li učestvovati na lokalnim izborima u Šapcu nakon razgovora s gradjanima

Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović izjavio je danas da još nije doneo odluku da li će bojkot izbora, za koje se kao suosnivač Saveza za Srbiju (SZS) zalaže, važiti za grad Šabac i na lokalnim izborima, budući da će, kako je naveo, ukoliko se lokalni izbori bojkotuju grad biti predat u ruke „Milanu Ostojiću Sandokanu koji je kao vodja mafijaške šabačke grupe pre više godina osudjen na 20 godina zatvora a sada se nalazi na slobodi i predvodiće SNS na lokalnim izborima“.

Zelenović je, gostujući na TV N1, rekao da je „tema sa kojom se gradjani Šapca suočavaju, da li će Šapčani grad prepustiti Milanu Ostojiću Sandokanu, kao i da će on odluku o tome da li će učestvovati na lokalnim izborima doneti nakon razgovora sa svim gradjanima do kojih može da dodje“.

„Još smo daleko od toga da je odluka doneta, gradjani Šapca moraju to da odluče. Gradjani misle da je izdaja predati grad Šabac Sandokanu koji je šef mafijaške grupe koja se zove šabacka grupa, on je šef u Srpskoj naprednoj stranci u Šapcu i ljudi treba da se odluče da li ćemo grad prepustiti njemu. To je ozbiljna i dramatična odluka koju treba da donesemo“, kazao je Zelenović.

On je rekao da nije reč o „čuvanju vlasti u Šapcu“, već o tome da u Šapcu na lokalu postoji sloboda medija preko kojih gradjani mogu da se informišu o svim važnijim temama, kao i da postoji administracija koja izbore može da sprovede bez zloupotreba.

„Mi smo doneli odluku o bojkotu 15. septembra, a to znači da kada ne učestvujete i ne priznajete rezultate tih izbora“, kazao je Zelenović, koji je i jedan od osnivača Saveza za Srbiju i dodao da je „njegova pozicija u SzS od početka jasna i da odluka da se izbori bojkotuju nije bila laka“.

