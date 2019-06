Zelenović: Policija uvela huligane koji su pretukli navijače iz Šapca

Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović izjavio je danas da je „policija uvela huligane Crvene zvezde koji su sinoć napali navijače vaterpolista iz Šapca“ tokom utakmice izmedju VK Šabac i VK Crvena zvezda.

„Obezbedjenje šabačkog bazena i organizatori utakmice su se protivili tome da bilo ko ko nema ulaznicu može da udje, ali policija je na bočni ulaz uvela nasilnike koji su kasnije proizveli ono zbog čega se danas svi u Šapcu osećamo loše iako bi trebalo da se ponosimo pobedom naših vaterpolista“, kazao je Zelenović, navodi se u saopštenju njegovog kabineta.

On je rekao da je najvažnija stvar, zbog koje je pripremio i pisma za ministra policije Nebojšu Stefanovića i načelnika Policijske uprave u Šapcu, jeste da se „utvrdi odgovornost za sve one koji su sinoć proizveli nasilje ali i sve one koji su dozvolili da se to nasilje desi“.

„Sveopšte nasilje koje se dešava u društvu i koje je potvrdjeno sinoć na utakmici u Šapcu je nešto o čemu mora da se govori. Na to ne može da se žmuri i ćuti, ti izlivi besa nasilnika je nešto što je upropastilo sinoćnu utakmicu i negde stavilo sve nas pred odluku da li mi hoćemo da govorimo o ovome, da li želimo da ovu temu rasvetlimo i da kažemo šta se zaista desilo“, dodao je.

U saopštenju se dodaje da je povredjenim navijačima Šapca policija rekla „da neće ići u policijsku stanicu da daju izjave, već da će to moći da urade tek u subotu u 11 časova“.

