Zelenović: Sa 22 lokalne političke organizacije stvaramo gradjansku platformu za izbore

Predsednik Zajedno za Srbiju (ZZS) Nebojša Zelenović izjavio je da je njegova stranka u protekla tri meseca okupila 22 lokalne političke organizacije u Srbiji, s kojima će formirati otvorenu gradjansku platformu i definisati novu političku ponudu pred prestojeće parlamentarne, predsedničke i izbore u Beogradu 2022. godine.

„Suština je politika tri tačke koje sam izneo i predložio okupljanje oko nje: pozicioniranje Srbije na Zapadu, uključivanje opozicije u rešavanje pitanja Kosova i Metohije, i novi ljudi u politici. U proteklih nekoliko meseci uspeli smo da u 55 gradova uspostavimo odbore, organizacije i pojedince koji rade na širenju naše mreže“, kazao je Zelenović u intervjuu za agenciju Beta.

Zelenović je rekao da će ozvaničiti saradnju pošto izgrade zajedničku platformu, a da će naredne mesece iskoristiti da organizaciono pokriju najveći deo Srbije i dodao da je prilikom obilaska Srbije uvideo da ima puno ljudi u lokalnim organizacijama koji su se odvažili da udju u politiku.

„Te stvari bi trebalo da dovedu do toga da jedna nova politička organizacija koja ima jasne odgovore na izazove koje nam u ovom trenutku nude klimatske promene, sa cirkularnom ekonomijom u svom fokusu, zaštitom životne sredine, rad na boljem obrazovanju i kvalitetnijem zdravstvu, bude ono što bismo ponudili gradjanima“, naglasio je on.

Na pitanje kako mu izgleda stanje u opoziciji, Zelenović je odgovorio da mu se čini da opozicija ni oko čega ne može da se dogovori: niti oko izborne platforme, kako da nastupi u dijalogu s vlastima uz posredovanje Evropskog parlamenta, „niti o bilo čemu drugom“.

„Postoji nerazumevanje šta bi trebalo da budu prioriteti i kako da se vodi borba. Ali, činjenica je da postoji i razumevanje da naspram sebe imamo jako lošu vlast – jedan režim koji urušava ovo društvo. Urušio je demokratiju, urušio je vladavinu prava i sve institucije koje u uredjenom društvu postoje, i vredi boriti se protiv njega“, istakao je on.

Na pitanje kad očekuje da počene dijalog vlasti i opozicije uz posredovanje Evropskog parlamenta i šta očekuje od njega, Zelenović je kazao da se u Srbiji smatra „da smo najvažnija tema u Evropi i svetu, a nismo“.

Dodao je da neki u opoziciji kao problem vide način nastupanja i zastupanja opozicije u predstojećem dijalogu s vlašću, ali da smatra da su to tehničke stvari koje neće doneti suštinsku promenu.

„A suštinska promena je da li ćemo se mi izboriti za bolje izborne uslove, ili nećemo. Evo sad kažem: Nećemo se izboriti za bolje uslove, ako mi na našoj strani ne budemo radili ono što se radi u uredjenom demokratskom svetu, a to je da formiramo našu političku ponudu i otvorimo prostor za gradjane da kažu kako tu borbu vide“, istakao je on.

Zelenović je naglasio da je zato potrebno paralelno s dijalogom sprovesti „predizbore“ koje je ranije predložila Skupština slobodne Srbije, a koji će, kako smatra, sigurno biti dobar signal partnerima iz Evropskog parlamenta.

„Oni će da kažu: ‘Evo, ovi ljudi rade stvari onako kako se one rade, ove ljude treba podržati, ovim ljudima treba pomoći da završe svoj demokratski proces da bi sutra izbori bili demokratski na najbolji mogući način’ „, dodao je on.

Zelenović je rekao da su u razgovorima sa Strankom slobode i pravde, „Ne davimo Beograd“, Demokratskom strankom i Pokretom slobodnih gradjana dogovoreni ključni zahtevi za predstojeći dijalog: da se razdvoje predsednički, parlamentarni i izbori u Beogradu, da izborne liste ne mogu da nose ljudi koji nisu na tim listama, i insistiranje na poboljšanju javnog informisanja.

„Postoji jedna upražnjena nacionalna frekvencija, ona bi morala da se u postupku striktno uredjenom po zakonu, uz nadzor EP, dodeli televiziji koja je zainteresovana za taj proces. Ja sam sigurno da to može da se završi u naredna dva ili tri meseca“, naveo je on.

Zelenović je rekao da gradjani Srbije od opozicije traže tri stvari: nove ljude, da ponudi program i da se ukrupni.

„Mi smo predložili našim partnerima i prijateljima u opoziciji s kojima je moguće uopšte o tome razgovarati, da uradimo ono što će stvarno otvoriti prostor za nove ljude, a tim da poboljša i prilike i izglede da se desi promena, da otpočne smislena borba protiv loše vlasti, a da se promena desi na sledećim izborima“, kazao je on.

Zelenović je naveo je da će ishod dijaloga s vlastima biti bolji ukoliko se ispune te tri stavri, jer će opozicija tako pokazati da ima politiku i organizaciju.

Zbog toga je potrebno, dodao je, da se kroz „predizbore“ pruži prostor gradjanima da kažu šta misle i odaberu najboljeg kandidata za gradonačelnika Beograda i predsednika Srbije pošto im ih opozicija ponudi.

Naveo je da „predizbori“ nisu „topla voda“, da ih nije izmislio ni on, niti Skupština slobodne Srbije, već da se oni primenjuju u Sjedinjenim Američkim Državama, u „zelenim“ partijama Evropske unije i podsetio da je opozicija u Madjarskoj na izborima u Budimpešti pobedila upravo kroz taj model koji sad želi da proširi i na državni nivo.

„Razumem sve koji takvom modelu nalaze mane – od toga da će bogatije opozicione stranke imati više šanse zbog novca, do toga da će se možda Srpska napredna stranka (SNS) sa svojom botovskom mrežom uključiti i razbiti i obesmisliti taj proces. I to su sve razlozi koji možda utiču da u takav proces i ne udjemo, a ja mislim da treba da udjemo. Da pokušamo da promenimo način na koji se odvija politički život u Srbiji poslednjih 30 godina“, istakao je on.

Zelenović je pitao za šta je opozicija spremna, ako već ne može da održi takve izbore, i naglasio da je potrebno da se „postave pravila igre“ u opoziciji i predlože kandidati koji će ići u pozitivnu kampanju, a koje će gradjani, za početak, birati u Beogradu.

„Ako u čitav ovaj proces uključimo gradjane koji zaista veruju da njihov glas može nešto da promeni, mi ćemo Vučića pobediti već u septembru, kada budemo imali kandidata za gradonačelnika i predsednika Srbije“, procenio je on.

Naglasio je da je rešenje da se napravi „smisleno zajedništvo“ u opoziciji, koje ne podrazumeva bespogovorno jednu listu, i da se organizuju „predizbori“ na kojima će se videti ko ima koliko podršku medju gradjanima, a da se na osnovu tih rezultata odluči da li će se na izbore izaći s jednom ili više lista.

(Beta)

