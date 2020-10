Zelenović: SNS preuzeo GIK i preselio ga na adresu stranke u Šapcu

Gradonačelnik Šapca i nosilac izborne liste „Šabac je naš“ Nebojša Zelenović ocenio je danas da je Srpska napredna stranka (SNS) preuzela institucije u tom gradu i preselila ih na adresu stranke, nakon što je u sredu 10 članova Gradske izborne komisije (GIK) podnelo ostavke i saopštenja šabačkih naprednjaka u kom se obaveštava o zasedanju i odlukama GIK-a.

„Bez 10 članova i predsednika GIK-a koji su podneli ostavku, nema ni GIK-a. SNS je izmislila novu instituciju. Lažna komisija donosi nepostojeće odluke. Oni su preuzeli institucije, preselili ih na adresu stranke koja nas sada obaveštava šta radi GIK“, rekao je Zelenović na današnjoj konferenciji za medije kojoj su prisustvovali i predstavnici lista „Metla“ i „Prilika“, a saopštila je stranka Zajedno za Srbiju

Zelenović je to nazvao „novim kriminalom Srpske napredne stranke“, najavio krivične prijave i ocenio da je razlog za dug izborni proces u tom gradu treba tražiti „na strani kriminala“.

„Oni su to prouzrokovali svojim kriminalnim radnjama koje su tokom izbora i formalno beležene u zapisnicima. Odluku o ponavljanju izbora svaki put je doneo sud. Dakle, zna se ko je to radio, kako i po kojoj ceni“, dodao je on.

Naglasio je da „od borbe neće odustati“, da će koristiti sva pravna sredstva i istakao da je Šabac primer da je borba moguća i da SNS „bez kriminalaca nema većinu“ u tom gradu i ostatku Srbije.

„Trenutno u Šapcu vodimo najvažniju borbu za odbranu ustavnog poretka i nećemo odustati. Šabac je pozitivan primer da je borba moguća – poštena, iskrena i na zakonu osnovana borba. Biće obaveštene i medjunarodne institucije, uradićemo sve mirno, po procedurama, imamo veliki broj dokaza i verujem da će institucije donositi na pravu zasnovane odluke kad-tad“, kazao je on.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.