Zelenović: Vučić je mastermajnd destrukcije u kojoj danas živimo

Predsednik stranke Zajedno za Srbiju i jedan od lidera Saveza za Srbiju Nebojša Zelenović ocenio je danas da je društvo u Srbiji „na ivici sukoba u čijoj je osnovi mržnja“, a predsednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić je „mastermajnd destrukcije u kojoj živimo“.

Komentarišući pretnje lidera Srpske desnice Miše Vacića, Zelenović je za portal Istinomer ocenio da je Vacićeva namera bila da se javnost bavi „nebitnim stvarima“.

„Ne postoji granica do koje će Vučić ići tako što će neke svoje artiste u cirkusu slati da plaše narod. Vacić jeste društvena opasnost i ozbiljan igrač, jer radi to što mu Vučić kaže, na način na koji on može da radi, ali se ne može uporediti sa Šešeljem iz devedesetih godina“, ocenio je Zelenović i dodao da je o tim pretnjama obavestio ambasade zemalja Evropske unije u Srbiji.

On je ocenio da je društvo u Srbiji podeljeno i da je, kako je naveo, „na ivici sukoba u čijoj je osnovi mržnja, a ne odnos prema EU“.

„Vučić bi nas ubijao da se ne plaši Amerikanaca. To je istina. To je surovo, ali je tako. I sve ono što mi živimo manje-više liči na to što se dešava u Moldaviji ili u Belorusiji. Samo je ovde drugačiji paket u pitanju“, naveo je lider Zajedno za Srbiju.

