Zelenović: Vučić se ruga gradjanima izjavom da je popustljiv čovek

Predsednik Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović izjavio je da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić ruga celokupnoj demokratskoj javnosti i svim gradjanima svojom današnjom ironičnom izjavom da je on „popustljiv čovek“ i da je „izašao u susret zahtevima opozicije za održavanje poštenih izbora i više nego što je od njega traženo“.

„Evropski parlamentarci imali su priliku ovih dana da se uvere da u Srbiji nema elementarnih uslova za normalan politički život, a kamoli za poštene izbore“, naglasio je Zelenović u saopštenju.

„Režim je pred očima medjunarodnih predstavnika neuspešno pokušavao da fingira dijalog i da izmišlja nekakve lažne ustupke, a sve sa ciljem da razbije jedinstvo opozicije i barem neku relevantnu opozicionu stranku privoli na izlazak na lažne izbore. No, shvatili su da od toga nema ništa, jer je milion i po gradjana jedinstveno u stavu da bojkotom delegitimizuju autoritarnu vlast i da će to na kraju dovesti do poštenih izbora sa fer izbornom kampanjom od najmanje devet meseci“, rekao je Zelenović.

On je dodao da „svaka represija u jednom trenutku počne da radi u korist štete svog autoritarnog vodje“ i da će se „to veoma brzo dogoditi i Vučiću, kada shvati da ga napuštaju najodaniji i najbogatiji koji su ogrezli u nelegalnim poslovima, ali i od njega najzastrašeniji sledbenici“.

Zelenović je istakao da 230.000 ljudi zaposlenih na odredjeno vreme u državnim službama sa neskrivenim strahom na svakih šest meseci iščekuju presudu partijskih komesara da li će im ugovori o radu biti produženi, zavisno od redovnosti prisustva na Vučićevim skupovima, zavisno od broja sigurnih glasova koje su prikupili ili od broja napisanih naručenih pozitivnih komentara na društvenim mrežma.

„To stranačko zapošljavanje „botovske armije“ je jedinstven slučaj u svetu. Režim zloupotrebljava očaj i beznadje ljudi koji pristaju na sve da bi prehranili svoje porodice, ali i ti ljudi postaju svesni da ovako više ne ide i da su promene neophodne,“ zaključio je predsednik Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović.

(Beta)