Zeman: Napad na Ukrajinu uništiće Rusiju ekonomski, politički kao i njen ugled

Predsednik Češke Miloš Zeman izjavio je danas da nije postojao gori korak kada su u pitanju interesi ruskog naroda nego da Rusija napadne Ukrajinu, kao i da će taj iracionalni korak uništiti Rusiju ekonomski, politički i kada je u pitanju njen ugled.

„Napad na Ukrajinu uništiće Rusiju. Uništiće je ekonomski, politički i uništiće njen ugled. Nema goreg koraka u interesu ruskog naroda a ipak se dogodilo zato što političari postupaju iracionalno, čak sam rekao ponašaju se kao ludaci a ludake treba izolovati“, kazao je danas predsednik Zeman u intervjuu privatnoj češkoj televiziji CNN Prima njuz.

Predsednik Rusije Vladimir Putin, koga je do napada na Ukrajinu Zeman nazivao prijateljem, po oceni češkog predsednika podlegao je iluziji da je Rusija svemoguća a ruska armija druga najjača na svetu.

„Danas to deluje komično a ako uopšte ruska agresija ima neki pozitivni doprinos on je u tome što se pokazalo da je ruska armija slabija nego što su to smatrali svi vojni eksperti. Ruski predsednik izvršio je zločin protiv mira. Taj zločin je sinonim za ratni zločin“, rekao je Zeman.

Češki predsednik, koji je sve do rata u Ukrajini bio poznat po svojim proruskim stavovima, čak toliko da kada je ponovo izabran na čelo Češke 2018. godine ruske novine su to pozdravile naslovima „Pobedio naš čovek u Pragu“ danas je upozorio da su na njegovo iznenadjenje Rusi pokazali kako su agresivni i manje evropski nego što je on mislio.

„Na moje iznenadjenje Rusi su pokazali da su iracionalni, neuračunljivi i agresivniji a manje evropski nego što sam smatrao. Iz toga proizilazi da je dugoročni nacionalni interes da ne zavisimo od ruskog gasa“, rekao je Zeman.

Predsednik Zeman ocenio je da ako bi Rusija odlučila da upotrebi strateško nuklearno oružje da bi to bio signal da Ruska Federacija odustaje od svog postojanja.

„Sasvim sigurno bi stigao odgovor u vidu udara NATO“, rekao je Zeman.

Prema rečima češkog predsednika „Rusi bi bili ludi kada bi zaustavili isporuke gasa ili nafte u celu Evropu“ zato što je to najvažniji deo njihovih izvoznih prihoda.

„Ipak nije sigurno da to neće učiniti zato što politika nije racionalna nego je nekada veoma iracionalna“, rekao je Zeman.

Češki predsednik preporučio je vladi da zato produži vreme eksploatacije uglja od koga zemlja polako odustaje za 10 godina, deceniju duže nego do 2033. kako je planirano pre jesenje i ovogodišnje energetske krize sa ruskim gasom i naftom.

(Beta)

