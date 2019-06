Žestok sukob posle sednice Saveta bezbednosti o Kosovu (video)

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić imao je, po završetku sednice Saveta bezbednisti UN, žestoki verbalni okršaj sa delegacijom Prištine.

On je po izlasku iz sale nastavio raspravu sa ambasadorkom Kosova u UN Fljorom Čitaku zbog njene priče o vekovnom ugnjetavanju Albanaca na Kosovu i Metohiji kao i proslavljanja 20 godina „oslobođenja“.

After today’s #UNSC session on #Kosovo, as I was speaking with the #US & #UK delegations, the Serbian FM came after me shouting, spewing insults towards me & the #Kosovo delegation

“The ones you are sitting with are your colonizers” he said (referring to #USA & #UK) pic.twitter.com/HBRa6bfO7I

— Vlora Çitaku (@vloracitaku) June 10, 2019