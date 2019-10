Živković: Dolovac da konačno reaguje na Vučićevo mešanje u razne slučajeve

Predsednik Nove stranke Zoran Živković pozvao je danas republičkog javnog tužioca Zagorku Dolovac da u roku od sedam dana reaguje na, kako smatra, svakodnevno mešanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića u istrage raznih krivičnih dela i najavio da će, ukoliko ona to ne učini, nakon tog roka podneti krivičnu prijavu protiv predsednika.

Na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije, Živković je rekao da je Vučić još pre tri godine rekao da je rešen slučaj ubistva pevačice Jelene Marjanović iz Borče, da je pre gotovo dve godine nagoveštavao da će uskoro biti poznate ubice Olivera Ivanovića a da je pokušao da arbitrira u slučajevima navodnih lažnih diploma i plagiranih doktorata, iako na to nema pravo.

„Ovo je zvono za alarm i poslednji apel Zagorki Dolovac da počne da radi svoj posao. A ako je oteta, privedena ili je u nekom podrumu, neka se javi preko francuske ambasade da joj pomognemo, jer jako dugo ne obavlja svoju dužnost“, rekao je on.

Živković je ocenio da je Vučić počinio nekoliko teških krivičnih dela kao što je pružanje pomoći počiniocu krivičnog dela ili prikrivanje krivičnih dela a da je u slučaju omogućavanja prisustva kineskih i turskih policajaca na beogradskim ulicama učinjeno i krivično delo ugrožavanje nezavisnosti države.

To delo je, smatra Živković, počinjeno i kada ja ambasador Ujedinjenih Arapskih Emirata, u prisustvu Vučića, odlučivao ko od novinara sme da udje na otvaranje Vetroparka kod Kovina.

Lider Nove stranke je rekao da je Vučić počeo da se meša i u literaturu i da ocenjuje da li je knjiga zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića dobra ili nije, kao i da najavljuje da će biti kažnjeni ljudi koji su navodno spalili tu knjigu.

„Ja se ne slažem sa spaljivanjem bilo kojih knjiga. Ali Vučić treba da zna, kao najbolji student koji je šest godina studirao Pravni fakultet koji traje četiri godine, da to nije krivično delo. Ponavljam, ne slažem se sa tim, ružno je i nije civilizovano ali ne postoji takvo krivično delo“, rekao je on.

On je ocenio da iz svega što Vučić priča može da zaključi da on ili ne zna zaista ko su ubice pevačice i srpskog političara sa Kosova, i da je nedopustivo da predsednik jedne zemlje laže, ili da to sve zna ali da saučestvuje u prikrivanju krivičnih dela.

„Zato pozivam Zagorku Dolovac da radi svoj posao. Ako je u nekom problemu, neka se javi, neka trepne, neka kaže nešto na francuskom da joj pomognemo“, rekao je on.

Živković je rekao da je jedino rešenje za trenutnu situaciju da se opozicija organizuje u dve kolone i da krene u istom smeru, kako bi, ako se izbori za fer uslove, zadala Vučiću udarac na izborima i izborila se za vanredne izbore već naredne godine, na kojima bi aktuelna vlast konačno bila smenjena.

„Dosta je bilo ovakvog divljanja i prevara. Sigurno je da Srbija ne sme trpi da se njen predsednik ponaša ovako. Srbija je lepa zemlja i zato mora da postane i ozbiljna“, rekao je on.

(Beta)