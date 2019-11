Živković: Državni budžet Srbije za narednu godinu je pogrešno projektovan

Predsednik Nove stranke Zoran Živković ocenio je danas u Beogradu da je predloženi državni budžet Srbije za 2020. godinu pogrešno projektovan.

Kao primer je naveo najavljeno povećanje plata u javnom sektoru za 9,5 odsto, što, po njegovoj oceni, nije realno, ni u skladu sa stvarnim rastom.

„To će ići direktno na uštrb investicija, daljeg razvoja infrastrukture i ekološke zaštite, koja je očigledno potrebna. To će ići i na teret privatnog sektora koji stvara novu vrednost“, rekao je Živković novinarima u Skupštini Srbije.

Ocenio je da će prosečna plata u decembru ili januaru zaista „prebaciti“ granicu od 500 evra, ali da se „tu radi o prevari“ jer će u narednim mesecima ona ponovo da padne ispod te cifre.

Živković je rekao da će povećanje cena u medjuvremenu poništiti efekte povećanja plata i kao primer naveo poskupljenje struje.

„Već su nam namirnice 40 pa i 50 odsto skuplje nego u Madjarskoj. U Budimpešti su stanovi jeftiniji nego u Beogradu, a to nije dokaz neke ekonomske snage, nego pranja para“, rekao je Živković.

Dodao je da u poslednjih sedam godina, od kako su na vlasti Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić, prosečan rast na godišnjem nivou iznosi 2,5 odsto, dok zemlje u okruženju imaju četiri odsto.

Lider Nove stranke je podsetio da je budžet ozbiljna stvar i istakao da je dobro što je ove godine stigao do poslanika na vreme, ali da nije dobro što je prošao bez javne rasprave.

Živković je podsetio da je pre nekoliko dana podneo krivičnu prijavu protiv predsednika Aleksandra Vučića, ministra Nebojše Stefanovića, njegovog oca Branka i bivšeg direktora valjevskog „Krušika“. On sumnja da su oni krivi za organizovani kriminal koji je za cilj imao sticanje protivzakonitog profita na račun te firme, a rekao je da još nije dobio nikakav odgovor Tužilaštva za organizovali kriminal.

Govoreći o sastanku u organizaciji skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje na temu „Preciziranje pojma zastupljenosti bez diskriminacije svih političkih subjekata u toku izborne kampanje“, Živković je rekao da će učestvovati u radu tog skupa i da će insistirati da tema bude ravnopravna zastupljenost i onda kada nije u toku predizborna kampanja.

Medjutim, rekao je on, „iskreno mislim da je to pokušaj da se simulira ozbiljna rasprava na tu temu. Ali sam spreman da budem i demantovan ako tu dodje do nekog napretka“.

