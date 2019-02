Živković: Kako se finansira predsednička kampanja

Poslanik Nove stranke Zoran Živković upitao je danas ko finansira predsedničku kampanju „Budućnost Srbije“ i po kom osnovu.

Živković je u novinarima u Skupštini Srbije kazao da je jasno da se za kampanju koristi infrastruktura države, zbog čega je od ministra finasija Siniše Malog zatražio odgovor iz kojih sredstava se ona finansira.

„Za to se koristi infrastruktura države, od automobila, ljudi u pratnji, autobusa koji voze ljude od šarade do šarade, do obezbedjenja, odnosno metalne ograde koja se postavlja da ljudi ne bi pobegli. Ko to finansira i po kom osnovu“, upitao je Živković.

On je od Malog zatražio i odgovor o firmi Asomakum koja je prema njegovim rečima i dalje registrovana u Agenciji za privredne registre, ali se ne zna ko su odgovorna lica i njen vlasnik, jer umesto tih podataka stoje crtice.

Podsetio je i da se ranije sumnjalo da je vlasnik Asomakuma brat predsednika Srbije Andrej Vučić, zbog čega je i vodjen sudski postupak jer je on tvrdio da su firmu osnovala nepoznata lica sa njegovom lažnom ličnom kartom.

„U kojoj državi na svetu može da postoji firma u kojoj je crtica vlasnik“, pitao je Živković.

On je kazao da je utorak dan za poslanička pitanja u parlamentu, zbog čega je u skupštinskom holu nastavio da postavlja pitanja i ostalim članovima Vlade, pa je ministra unutrašnjih poslova Nebojišu Stefanovića upitao ko je vozio automobil koji je ubio ženu na naplatnoj rampi kod Doljevca.

Živković je kazao da je za to delo optužen vozač Koridora Srbije, ali da javnost ima opravdanu sumnju da je vozilom upravljao bivši direktor Koridora Zoran Babić.

„Pre sto godina izmišljeno je jedno čudo – kamera i jedna postoji na naplatnoj rampi. Pustite snimak, tih pet sekundi na kojem se vidi ko izlazi sa vozačevog sedišta, tako bi se otklonile sve sumnje“, rekao je on.

Žiković je zatražio odgovore i od ministarke gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorane Mihajlović o pruzi Beograd – Budimpešta i Koridoru 10.

Podsetio je da je prvi dogovor o brzoj pruzi sa kineskim partnerima predvidjao da ona bude završena do kraja prošle godine.

„Da li je to još jedna laž ili je ta pruga napravljena i ide se super brzinom da ljudsko oko ne može da registruje tu brzinu“, naveo je Živković.

Dodao je i da je Koridor 10 trebalo da bude završen još 2016. godine.

„Evo sad čujemo da nesretno brdo u Grdeličkoj klisuri nema potrebe da se pomera, da li se to brdo učlanilo u SNS ili je drugi razlog i kada će doći ta 2016. godina kada ste rekli da će biti gotov koridor“, kazao je Živković.

Skupština Srbije u ponedeljak je počela vanrednu sednicu na čijem dnevnom radu je 40 tačaka, koju su poslanici opozicije bojkotovali. Oni nisu sedeli u sali, već su se o tačkama dnevnog reda izjašnjavali u skupštinskom holu.

