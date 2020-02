Živković (Nova stranka) blizu odlike da izadje na izbore, ukoliko u Srbiji bude slobode medija

Predsednik Nove stranke Zoran Živković kazao je danas da je poruka predstavnika EU „da se izadje na izbore“ i da je on blizu odluke da izadje na izbore, ali da je upozorio da su za to neophodni slobodni mediji.

„Oni su za to da se izađe na izbore. Ja sam ih upozorio da ja razumem te preporuke i da sam blizu toga da ih prihvatim, ali moramo da, to sam im i rekao, da ostvarimo tri stvari a to su: slobodni mediji, slobodni mediji i slobodni mediji. Sve druge stvari su manje važne“, rekao je Živković za televiziju N1 nakon sastanka sa predstavnicima EU.

Prema njegovim rečima, predstavnici Eu su obećali da će tome dati svoj doprinos.

Živković je kazao da je poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon rekla da ona nije za bojkot, a da je evropski komesar za susedstvo i pregovore o proširenju Oliver Varhelji rekao da je izlazak na izbore „nešto što definiše jednu državu koja želi da bude deo EU“.

„Rekao je da želi da u njegovom mandatu barem jedna država udje u EU, a ja sam na to rekao da ja želim da to bude Srbija, da to sad ne izgleda kao realno, ali da sam ja iz stare garde koja je neke tirane pomerila s vlasti i da ako nam stvore te uslove, a to su slobodni mediji, da to može da se ponovi i sada“

Narodni poslanik Djordje Vukadinović kazao je da misli da predstavnici EP ne bi mogli da budu zadovoljni sastankom.

„Meni je teško da verujem da su zadovoljni tim razgovorima, ali formalno gledano je da može vlast da predstavi da ona polja sto smo farbali, da su stvarno ta polja pozelenela. To je sve skupa formalno, ali nemojte zaboraviti da su evroparlamentaci birokrate koji podnose negde neke izveštaje i kojima je stalo da kažu da su oni u nečemu uspeli“, rekao je on.

Vukadinović je dodao da za „ta formalno obojena polja“ oni mogu da kažu da pomak postoji, da izabrani su članovi REM-a.

„Ali suštinski nije mnogo promenjeno, mi to osećamo na svojoj koži, to ja osećam na svojoj koži ovde u skupštini, gradjani osećaju time što su neinformisani ili poluinformisani“, naveo je Vukadinović za televiziju N1.

