Živković o smeni ministara: I Vučić da podnese ostavku jer je najveća 'šlihtara' strancima

Predsednik Nove stranke Zoran Živković pozvao je predsednika Srbije Aleksandra Vučića da kao lider Srpske napredne stranke smeni ministre koji će po navodima medija, napustiti Vladu Srbije jer „previše slušaju strance“, ali i da sam podnese ostavku jer je kako je ocenio, „najveća šlihtara prema Briselu, Moskvi, Pekingu i Vašingtonu“.

On je novinarima u parlamentu rekao da se Vučić u prethodnih šest godina, kao prvi potpredsednik Vlade Srbije, kao premijer i kao predsednik države, sastao „blizu 200 puta“ sa ambasadorima Rusije, SAD i Kine u Beogradu što je, kako je naveo, „skoro jednom sedmično“.

„Oni nisu centri moći već ljudi koji prenose poruke svojih vlada ovdašnjim vlastima. Nema potrebe da se srećete jednom u 10 dana sa njima osim ako ne želite da im se šlihtate. Zato pozivam Vučića da kao predsednik SNS smeni ministre o kojima pišu neki tabloidi ali i da sam podnese ostavku jer je najveća šlihtara prema Briselu, Moskvi, Pekingu i Vašingtonu. To bi dalo novu energiju za predstojeće izbore pa bi oni postali i predsednički“, naveo je lider Nove stranke.

Govoreći o izborima koji će biti održani na proleće naredne godine, Živković je rekao da će se Nova stranka spremati „kao da izlazi“ na izbore, a da će konačnu odluku o tome doneti nakon što izbori budu raspisani.

„To je pravi pristup, bilo koji drugi je vredjanje biračkog tela koje je odgovorno za sebe, svoju porodicu, grad, državu. Izbori koji će biti u martu ili aprilu su izbori na kojima će pametni i odgovorni biti u prilici da se opredele da li će se boriti da Srbija postane normalna zemlja ili će svojom neaktivnošću dopustiti da oni koji su štetni i neodgovorni nastave da vode Srbiju“, rekao je Živković.

Navodeći da izbori, kako stvari danas stoje, „apsolutno neće biti demokratski“, predsednik Nove stranke je kazao da ne očekuje da se promeni uredjivačka politika ili pristup televizija „koje se zovu ružičaste ili srečne i kao smeće idu u reciklažu“ ali da je važno da se do izbora promeni slika Javnog servisa koga kako je naveo, decenijama plaćaju gradjani i koji „ne sme biti na nivou pomenutog djubreta“.

„Ima toliko očiglednih stvari koje treba da se kažu, u smislu šta se dešava okolo, da u tri emisije na Javnom servisu možemo da zaucamo eksere u mrtvački sanduk SNS-a i svega što on predstavlja“, naveo je Živković.

Komentarišući sutrašnje zasedanje Skupštine Srbije na čijem je dnevnom redu rebalans budžeta, Živković je rekao da će suficit biti preusmeren na strane koje su različite ali kojima je cilj da budu deo kampanje, poput povećanja plata u javnom sektoru.

„To ne odgovara rastu društvenog proizvoda po mišljenju Fiskalnog saveta. Nekome je to oteto i to onima koji već nemaju pod represijom ovog režima, a to je privatni sektor. Tamo su plate ispod 300 evra, tu uspešno posluju samo ono koji su u intimnim vezama sa predstavnicima režima“, dodao je Živković.

