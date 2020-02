Živković: Očekujem za nijansu bolji rad REM-a što neće biti teško jer REM do sada nije …

Predsednik Nove stranke Zoran Živković izjavio je da ne očekuje dramatične promene u radu Regulatornog tela za elektronske medije (REM) pred održavanje izbora, ali da očekuje „za nekoliko nijansi bolje ponašanje i bolji rad zato što su oči domaće i medjunarodne javnosti uprte u njih, što neće biti teško jer do sada REM nije radio ništa“.

Živković je na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije rekao da se ne seća da je „za nekoliko godina postojanja REM doneo bilo kakvu odluku, a da je imala bilo kakve veze sa njihovim nadležnostima“, kao i da očekuje da će se REM „vaditi da praćenje izbornih dešavanja nisu deo njihovog posla, što ne znači da oni ne treba i time da se bave“.

„Nezavisne institucije u autoritarnom društvu služe za skrivanje onog ko je autoritaran. Za sve što se dešava u Srbiji, od kočenja na naplatnoj rampi u Doljevcu, do toga kako rade REM i mediji odgovoran je Aleksandar Vučić, on sam sebe gura u to. Po Ustavu njegovo je da ustane kada se svira himna, da deli ordenje, da pomiluje neko tele, on nema nikakve nadležnosti ni u čemu drugom, čak ni u slučaju rata“, kazao je Živković.

Živković je rekao i da „Aleksandar Vučić nije ni vrhovni komandant kako ga proglašavaju bivši „julovci“ i pobegulje iz vojske, koji su dali svoje nadležnosti nekome ko nema to pravo“.

(Beta)