Živković: Vučić da objasni gradjanima zašto Srbiji preti agresija NATO pakta

Predsednik Nove stranke i poslanik u Skupštini Srbije, Zoran Živković izjavio je danas da se u Predlogu strategije odbrane Srbije navodi da se ne može u potpunosti isključiti mogućnost oružane agresije na Srbiju i upitao zašto je to tako i šta to radi državni vrh.

On je novinarima u Skupštini Srbije kazao da je Srbija okružena članicama NATO-a ili državama-kandidatima za ptijem u tu organizaciju, te zato Srbiji pretnja može biti jedino NATO.

„Zašto mi strahujemo od napada NATO pakta, šta se to kod nas dešava zbog čega gradjani treba da strahuju od oružanog napada i šta je to što politički vrh radi da može da dovede Srbiju do toga da bude napadnuta od NATO pakta?“, pitao je Živković predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

On je ukazao da su sve nabavke naoružanja bile obavljene bez strategije koja će tek 24. decembra biti na dnevnom redu parlamenta.

„Od suštinske važnosti je reći da su sve nedavne nabavke oružja učinjene bez ikakvog plana, tako što ‘neki Vučić kucne u helikopter i kaže da je to dobro’ „, rekao je Živković.

