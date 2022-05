Živulović: Kroz ruske medije stacionirane u Srbiji plasira se veliki broj dezinformacija

Predsednik Atlantskog saveta Srbije Vladan Živulović ocenio je danas da se posebno kroz ruske medije stacionirane u Srbiji, poput Sputnjika, Raša tudej i portala moskovske Patrijaršije plasira veliki broj dezinformacija i da se one plasiraju u cilju „opravdavanja unutrašnje i spoljne politike Rusije, kao i stvaranja animoziteta prema Zapadu“.

„Od nekoga ko je naš saveznik u svim državama bio, odjednom se pravi jedan narativ gde su oni krivi za sva zla koja je Srbija doživela od Kosovskog boja do danas“, kazao je Živulović novinarima u beogradskom Medija centru.

On je objasnio da je to legitiman način borbe koji koriste i drugi, da ti portali puštaju i tačne informacije, poluinformacije, kao i one koje sadrže delove informacije i ocenio da je na taj način „pridobijen veliki broj ljudi u Srbiji koji nekritički gledaju na tu vrstu informacija“.

Istakao je, pozivajući se na reči predsednika Srbije Aleksandra Vučića, da 65 odsto stranih investicija dolazi sa Zapada, kao i da četiri miliona Srba živi na Zapadu.

„Sve to stavljamo na kocku zbog našeg nekritičkog pristupa informacijama i prihvatanja ovakvih dezinformacija“, kazao je on.

Dodao je da je u domaćim medijima prisutno i neobjavljivanje informacija, što je „plodno tle za manipulaciju“, odnosno favorizovanje informacija jedne strane.

„Neobjavljivanje informacija takodje stvara zabunu kod srpskog javnog mnjenja da nema nikakvih pozitivnih pomaka sa Zapada prema nama. Normalno je da ćete prihvatiti dalju dezinformaciju da je Zapad kriv za sve što se dešava u Srbiji“, rekao je Živulović.

Programski direktor Demostata Zoran Panović istakao je da je trend na prostorima bivše Jugoslavije da se rat u Ukrajini prati iz narativa rata u Jugoslaviji devedesetih, gde svaka zemlja koristi različit narativ koji joj ide u korist.

Naglasio je da „fejk njuz“ daje dobar tempo medijima u Srbiji i da se politika vodi upravo preko tabloidnog medijskog prostora.

„Donosi odredjene klikove i odredjene tiraže, ali dramatično zagadjuje medijski prostor. Dok je to na nivou estrade i nekih drugih tema, to i nije toliko tragično, ali ako dodje na nivo državne politike, strateških opredeljenja zemlje, onda to može da bude ozbiljan problem i da stvori jednu ozbiljnju kofuziju u kojoj se sve teže snaći“, kazao je Panović.

Vojni ataše ambasade SAD u Beogradu pukovnik Kori Šej izjavio je da je vojna saradnja SAD i Srbije postala intenzivnija u poslednjih godinu dana i dodao da su te dve zemlje imale prvu zajedničku vojnu vežbu od 2017. godine, kao i da su održane zajedničke obuke snaga za specijalne operacije i bilateralne konsultacije odbrane, prvi put od 2016. godine, ističući da je postojalo zatišje u saradnji.

Naglasio je da su teme konsultacija bile vežbe, mirovne operacije i vojna oprema i dodao da je jedan od ključnih rezultata konsultacija bio zajednički plan da se u narednih pet godina, svake godine organizuju bilateralne vežbe, ali da je taj plan zaustavljen odlukom Srbije da suspenduje medjunarodne vežbe.

Pukovnik Šej je dodao da su vežbe samo jedna vrsta saradnje i da postoji veliki broj drugi vojnih aktivnosti svake godine, koje podrazumevaju razmenu znanja i iskustava od medicine do mirovnih operacija.

Vojni analitičar Demostata i kapetan bojnog broda u penziji Petar Bošković ocenio je da u domaćim medijima postoji nesklad u informacijama, odnosno da se nejednako piše o vojnim vežbama sa SAD i sa Rusijom, iako je vojnih vežbi sa američkim vojnicima bilo „daleko više“.

Kako je kazao, i ruska i ukrajinska strana, odnosno i Istok i Zapad koriste medijsko polje za plasiranje dezinformacija, uz ocenu da je to potpuno legitimno.

„Na žalost jeste. Šta ste uradili – zatvorili ste kanale komunikacije. Da li je Rusija ugasila CNN i BBC? Naravno da jeste. Da li je Zapad ugasio Raša tudej i Sputnjik – da“, rekao je Bošković i dodao da prosečan konzument više nema mogućnost da nadje sredinu i pravu informaciju.

Istakao je da je Vojska Srbije u okviru Partnerstva za mir na najvišem mogućem stadijumu, odnosno da je od eventualnog ulaska u NATO deli jedan korak.

„Moje lično mišljenje je da mi nismo iskoristili maksimalno sve mogućnosti Partnerstva za mir, odnosno naše pozicije“, kazao je Bošković.

Komentarišući zatišje u saradnji koje je pomenuo pukovnik Šej, Bošković je kazao da je ono praktično počelo kada je ministar odbrane bio Aleksandar Vulin.

(Beta)

