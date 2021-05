Zora Drčelić: Sukob porodice Vučić sa Stefanovićem biće rešen kompromisom

Novinarka nedeljnika „Vreme“ Zora Drčelić, izjavila je danas da je očigledno da postoji sukob izmedju porodice Vučić i ministra Nebojše Stefanovića, ali da će taj problem biti rešen kompromisom.

Drčelić je agenciji Beta kazala da predsednik Srbije i Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić sve odluke donosi u porodici s bratom i ocem, i da mu stranka kojoj pripada služi samo da završi porodične poslove.

„Sada se pravi velika halabuka kako bi Stefanović bio smenjen sa mesta predsednika Gradskog odbora SNS Beograda. Medjutim, to je nešto najmanje što bi moglo da mu se oduzme jer on ima mnogo funkcija. U javnosti se stiče utisak da se Stefanoviću ‘skida glava’ jer mu oduzimaju gradski odbor, a u stvari nikad i nije pokazao da njega ta pozicija interesuje“, ocenila je Drčelić.

Ona je navela da se po opštinskim odborima SNS održavaju tajne sednice na kojima se navodno ocenjuje rad stranačkih funkcionera.

„Članstvo SNS se ne pita ni o čemu. U Srbiji, pa i u SNS-u, o svemu odlučuje samo Aleksandar Vučić. Za sada smo saznali da pojedini odbori u unutrašnjosti izražavaju nepoverenje Nebojši Stefanoviću i Zlatiboru Lončaru. Kakvo je to (ne)poverenje? Da li se izjašnjavaju o njihovom radu u ministarstvima, isključenju iz stranke? Sve je to jedna velika farsa dirigovana iz Beograda“, rekla je novinarka.

Na pitanje Bete kako komentariše predlog poslanika Vladimira Djukanovića da ceo Gradski odbor Beograda na čelu s Nebojšom Stefanovićem bude smenjen, Drčelić je kazala da se Djukanović u više navrata pokazao kao Vučićev glasnogovornik.

„Djukanović, po Vučićevom nalogu, objavljuje informacije pre nego što bi nešto trebalo da se dogodi, kako bi proverili reakcije javnosti, naprednjačke pre svega“, kazala je ona.

Drčelić naglašava da vrh SNS-a nije zadovoljan radom i rezultatima njihovog odbora u Beogradu.

„Utapanje Aleksandra Šapića u SNS neće pojačati tu stranku, ali će poslužiti za obračun sa odbornicima SNS-a koji su pod kontrolom Nebojše Stefanovića, a istovremeno će poslužiti da se zamaskira šteta koju je SNS-u napravio zamenik gradonačelnika Goran Vesić u Beogradu“, ocenila je novinarka „Vremena“.

Na pitanje Bete zbog čega je Nebojša Stefanović postao veliki problem Aleksandru Vučiću i SNS-u, Drčelić je navela da je ključni momenat u tom sukobu otkrivanje plantaže marihuane „Jovanjica“.

„Tada kao ministar policije, Stefanović je negirao da je vlasnik plantaže marihuane Predrag Koluvija prilikom hapšenja zvao Andreja Vučića, uz napomenu da se Andrej i Koluvija nisu čuli unazad šest meseci. Tad je reklo bi se, ‘lom’ u vrhu SNS-a ozvaničen. Pri tom se taj sukob sve vreme mistifikuje. Predsednik Vučić je prilično osetljiv na pominjanje članova svoje porodice i to izgleda ne može da oprosti ni svom kumu Stefanoviću“, istakla je Drčelić.

Upitana koji su u tom sukobu Stefanovićevi aduti, Drčelić je kazala da je Stefanović dugo bio ministar policije i čovek od najvišeg Vučićevog poverenja i da njegove fioke sigurno nisu prazne.

„Ima mnogo nagadjanja u tom smislu. Postavlja se i pitanje zbog čega je baš u ovom trenutku otkriven ‘slučaj Cvijan’. Sumnja se na Stefanovićeve fioke, ali to je sada u sferi nagadjanja. Ako nešto održava i štiti Stefanovića, to mogu biti informacije koje on poseduje“, rekla je novinarka.

Prema njenim rečima, sukob Stefanovića s porodicom Vučić na kraju će biti rešen kompromisom.

„Ako bi sukob eskalirao, to bi dovelo do tektonskih poremećaja i u SNS-u i u Srbiji. Verovatniji je scenario da se sve zataška. Možda Stefanović svoju političku karijeru nastavi i kao ambasador“, zaključila je novinarka „Vremena“ Zora Drčelić.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.