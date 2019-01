Zoran Živković protiv bojkota parlamenta

Predsednik i poslanik Nove stranke Zoran Živković napisao je na društvenoj mreži da su gradjani glasali da bi ih poslanici predstavljali u skupštini, a ne da je bojkotuju i oceni da bojkot parlamenta prizivaju oni koji žele da olakšaju posao predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Živković je to naveo na Tviteru povodom objave takodje na toj društvenoj mreži jednog od lidera Sveza za Srbiju Dragana Djilasa da se „nada da su poslanici opozicije shvatili da su im gradjani na ulicama rekli da se ne vraćaju u Skupštinu Srbije i da neće sedeti, zajedno sa Martinovićem i Rističevićem, na posebnoj sednici zakazanoj zbog dolaska Boruta Pahora“.

Živkovič mu je na to odgovorio da se na posebnoj sednici obraća predsednik jedne od država EU i da tamo nije dan „za one koji pred AVučićem lako kleknu… Ni za one koji pretenduju da budu ekskluzivni, ali nelegitimni tumači narodne volje“.

Živković je uz odgovor postavio fotografije Djilasa iz medija iz 2016. godine kada je bio predsednik Košarkaškog saveza Srbije uz koje je naslov „Djilas: Hvala Vučiću na svemu“.

On je u polemici sa drugim korisnicima te društvene mreže napisao da se bojkotom Pahora ne rešava stanje u Srbiji.

Na navode da opozicija ne uspeva u Skupštini Srbije da progovori, on je kazao da je to zato što je neaktivna.

„Više od 50 odsto njih ne dolazi godinama, a većina ostalih su neaktivni. Permanentna aktivnost, do opstrukcije rada dovela bi režim do ludila, a gradjani bi dobili mnogo više informacija. Kako god bilo ne sumnjajte u mene. JA NIKADA NISAM IZADAO“, napisao je Živković.

On je kazao i da je predsednica parlamenta Maja Gojković „nepodnošljiva“, ali da uvek postoje načini da opozicija pobedi.

„Dakle tamo je stanje katastrofalno, ali ima načina da se ostvare male ili velike pobede. To treba da bude stalna borba, a ne kapitulacija“, istakao je Živković.

