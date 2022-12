Zvaničnici EU: Važno da Vučić dođe u Tiranu, samit za članstvo Zapadnog Balkana

Dok zvaničnici EU navode da je važno da predsednik Srbije Aleksandar Vučić dođe na sutrašnji samit EU-Zapadni Balkan u Tirani, evropske diplomate u Briselu su potvrdile da će u Deklaraciji samita biti naglašena rešenost da Zapadni Balkan krene ka članstvu u Uniji, a ne samo uobičajena „evropska perspektiva“.

U pripremljenoj Deklaraciji samita, kako je objašnjeno, takodje se podvlači da je usaglašavanje spoljne politike partnera Zapadnog Balkana sa spoljnom i bezbednosnom politikom Unije, uključujući sankcije prema Rusiji, sad još važnije u kontekstu ruske agresije na Ukrajinu.

Naglašava se i da mora doći do ubrzanog postupka koji vodi ka članstvu partnera u regionu u EU, ujedno se stavlja do znanja da to obavezno uključuje jačanje vladavine prava, suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala, snaženje slobode medija.

A rešenost da EU snažnije podrži pridruživanje regiona evropskim strukturama se, prema Deklaraciji, ogleda i u upravo odobrenom Energetskom paketu pomoći EU Zapadnom Balkanu od milijardu evra.

Na pitanje kako se tačno zamišlja u nacrtu Deklaracije samita navedena „postepena integracija“ partnera sa Zapadnog Balkana u EU, zvaničnici u Briselu su odgovorili da su to regionalna saradnja i stvaranje zajedničkog tržišta, što je od bitnog značaja i za snažnije i brže uključivanje Zapadnog Balkana u jedinstveno tržište i strukture Unije.

To je i ukidanje „rominga“ u telefonskom saobraćaju unutar regiona i sa EU, takodje ekonomsko-investicioni plan Unije za podsticanje privrednog oporavka i jačanja Zapadnog Balkana, za koji su izvori u Briselu ponovo rekli da to uključuje devet milijardi evra predpristupne pomoći i još očekivanih 20 milijardi evra privatnih i investicija međunarodnih finansijskih organizacija.

U „postepenu integraciju“ se svakako uklapa, naglašeno je, i uključivanje Zapadnog Balkana u zajedničku EU platformu za nabavku energenata.

Češko predsedništvo EU, kako je rečeno, takođe je izradilo šemu kojom bi se sagledalo kako povezati otvaranje i zatvaranje poglavlja pregovora o članstvu i tad pokrenuti tešnje povezivanje EU sa partnerima, a to je recimo upravo stvaranje jedinstvenog tržišta regiona i uključivanje u jedinstveno tržište Unije.

Bitno je, kako je rečeno, da se na samitu čuju i shvate pobude partnera regiona oko toga šta se očekuje od članstva u EU, a to se odnosi i na bolan i za region jako štetan „odliv mozgova“ u Uniju, pa je zato rešavanje tog problema već krenulo preko programa EU Erazmus plus i uključivanjem univerziteta regiona u mrežu akademskih ustanova Unije.

