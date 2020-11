ZZS i GDF: Doneti novi propis za oporezivanje internet radnika

Zajedno za Srbiju (ZZS) i Gradjanski demokratski forum (GDF) pozvali su danas na obustavljanje svih poreskih postupaka koji se vode protiv radnika na internetu i na izradu temeljne analize ovog tržista koja će biti dostupna javnosti.

Dve stranke smatraju da treba doneti propis koji će sistemski urediti ovu oblast i da „podsticajima i progresivnim stopama oporezivanja od Srbije treba stvoriti poreski raj za IT usluge“.

U saopštenju se kritikuje Poreska uprava zbog toga što vrši pritisak na internet radnike, sa ciljem da od njih naplati poreze i doprinose za poslednjih pet godina.

„Po Zakonu o poreskom postupku i administraciji Poreska uprava je bila dužna da, ukoliko to ne učini fizičko lice, po službenoj dužnosti podnese poresku prijavu u ime tog lica“, ali to nije učinjeno jer je „Poreska uprava bila svesna problema da se važeći poreski propis donet 2001. godine i da se ne odnosi na IT usluge“, navode ZZS i GDF.

„Svako treba da plati porez i poreski obveznici koji obavljaju IT delatnost ne beže od obaveze plaćanja poreza, ali ne po stopama koje predstavljaju drastično fiskalno opterećenje od 45 do 70 odsto“, kaže se u saopštenju.

„Podsećamo da u sveukupnom digitalnom tržištu srpski programeri, dizajneri, pisci, prevodioci, medijski i marketing stručnjaci učestvuju sa obimom posla koji ih drži na visokom 11. mestu. Nakon ovakvih brutalnih poreskih mera, radnici na internetu imaju dve opcije: da nađu drugi način da zarade novac u sivoj zoni ili da napuste Srbiju i potraže sreću negde gde će se njihov rad više ceniti“, navode ZZS i GDF.

„Država do sada nije uspela da sagleda stvarnost i da stvori poreski ambijent koji će podsticati rad na internetu. Sadašnji režim, koji je na vlasti već više od osam godina, bahato primenjuje normu koju je pregazilo vreme. Nedostaje mu novac u državnoj kasi i pokušava da ga pronadje kod svakoga za koga pretpostavljaju da ga je zaradio, ne vodeći računa što tako ugrožava jedan važan deo naše privrede“, kaže se u saopštenju.

