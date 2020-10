Accuweather: Balkanu prete poplave na zimu

STEJT KOLEDŽ – Na području Balkana bi moglo da dođe do ozbiljnih poplava na zimu, upozoreno je danas na sajtu Accuweather , koji se bavi meteorološkim prognozama u svetu.

Ovaj američki sajt, sa sedištem u mestu Stejt Koledž u Pensilvaniji, izneo je detaljnu prognozu za predstojeću zimu.

Navodi se da bi na Balkanu moglo da bude mnogo kiše, a malo snega.

Prema rečima Alana Repera, iskusnog meteorologa koji radi za Accuweather od 2001. godine, ova zima će biti sa više oluja u južnoj Evropi.

„U poređenju sa onim što smo videli prethodnih godina, Španija, Portugal, jug Francuske – svi će biti pogođeni olujama“, rekao je Reper.

Prema njegovim rečima, najugroženiji gradovi bi mogli da budu Lisabon, Madrid, Barselona, Nica, Rim, Atina i Bukurešt.

„Obilne kiše će pomoći rastu maslina u Portugalu i Španiji, ali će ugroziti živote ljudi u južnoj Evropi. To su oluje koje se ne kreću naročito brzo, međutim, baš iz tog razloga su opasnije i sporije će dolaziti od Španije do Italije, pa onda do Balkana i na kraju do Turske ili Ukrajine. Takve oluje mogu da nanesu veću štetu, nije kao što viđamo nevremena na severu, koja se kreću mnogo brže“, rekao je Reper.

Spori razvoj oluja će usloviti povećani rizik od poplava, posebno u severnoj Italiji i na zapadnom Balkanu, dodao je on.

Poplave su već neko vreme ozbiljan problem za delove južne Evrope tokom jeseni, kada je oluja Aleks prešla preko regiona i izazvala brojne poplave.

Oluje neće doneti radosti ni ljubiteljima snega, posebno na Alpima.

„Skoro sa sigurnošću mogu da kažem da će Alpi biti sa manje snega, posebno italijanski deo ovog masiva“, zaključio je Ruper.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.