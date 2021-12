Ambasador SAD u BiH ponovo preti sankcijama: „Na stolu su“

SARAJEVO – Američka administracija ponovo preti novim sankcija za političare koji podrivaju stabilnost Zapadnog Balkana i koji su uključeni u kriminalne i koruptivne radnje, poručio je američki ambasador u Sarajevu Erik Nelson i apelovao na građane u BiH da takve političare na predstojećim izborima sankcionišu.

On je poručio da je BiH u ozbiljnoj političkoj krizi i zbog toga je pojačan interes američke administracije za ovo područje.

Američki diplomata je apelovao i na političare do pokušaju da postignu dogovor i rešenje, u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom.

U suprotnom, američki ambasador upozorava:

“Sankcije su na stolu. To je režim sankcija za one koji podrivaju stabilnost na Zapadnom Balkanu. Nova verzija izvršne uredbe uključuje korupciju i uključuje mogućnost sankcionisanja onih koji podržavaju one koji podrivaju napredak. Fundamentalni problem ovđe je da je korupcija u ovoj zemlji ogromna, a politička kriza je lak i brz način za političare da odvuku pažnju od stvarnih pitanja, problema koja postoje i da nastave podrivati institucije koje treba da se bore protiv korupcije i pozivaju ih na odgovornost”, rekao je ambasador SAD u BiH Erik Nelson za BN televiziju.

Nelson ističe da će sankcije, ukoliko ih bude, biti usmerene protiv pojedinaca, a ne celog naroda.

Dodaje da američke sankcije neće rešiti problem korumpiranih političara u BiH, ali da je na građanima da takve lidere sankcionišu na izborima.

Amerika se, kazao je, zalaže za reformu izbornog procesa, kaže Nelson, a na konstataciju da su upravo oni na vlast doveli Milorada Dodika, mimo izbora i volje građana odgovara:

“Mi smo uvek spremni da radimo sa onima koji imaju zajedničke ciljeve kao i mi, a neki političari u određenom periodu njihove karijere imali su takve ciljeve koje smo i mi imali, a to je da jednostavno se leče rane i podele, da zemlja napreduje, da institucije jačaju, da građani osećaju da su svi isti”.

Nelson uverava da američka administracija podržava dejtonski koncept BiH, dva entiteta, tri konstitutivna naroda i ostali.

” Nemamo nameru da radimo na ukidanju Republike Srpske, već su nam cilj reforme koje će pojačati vladavinu prava”, naveo je Nelson.

(Tanjug)

