Amfilohije: Djukanović izmanipulisan, nemam razmimoilaženja sa Irinejom

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije ocenio je da su istoričari izmanipulisali predsednika Crne Gore Mila Djukanovića kada je reč o autokefalnosti crnogorske crkve kao i da nema razmomoilaženja sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Irinejom.

Upitan da li je Djukanović odgovoran što će se vladajući DPS ubuduće navodno zalagati autokefalnost, mitropolit crnogorsko-primorski je kazao da su „njegovi istoričari glavni krivci“.

„Ne znam da li je tu ovaj Andrijašević (Živko), pretpostavljam da je on u pitanju. Oni su ti koji su mu podmetnuli, a on ima poverenja u njihove laži. Mnogo mu je mudrije da se njih ratosilja“, kazao je Amfilohije u razgovoru za Vijesti.

Amfilohije je ocenio da mu oni prikazuju lažnu istoriju i da Djukanović nije čovek koji se bavi istorijom.

On je rekao da poštuje svaku stranku i vlast, ali da ne može da poštuje nešto što je „protiv savesti i logike“, i dodao da je misija crkve „da bude svedok božje pravde i božje istine u svakom pokoljenju“.

Amfilohije je ocenio da je i do sada bilo svakakvog bezumlja, ali da još nije čuo veće od namere da „stvaraju svoju takozvanu crnogorsku pravoslavnu crkvu“.

„Crkvu da stvaraju, koja osam vekova bez prekida ovde postoji. Šta će da stvaraju… Šta to znači stvarati neku crkvu. Kao da ovo nije crnogorska crkva, tako se zove – Mitropolija crnogorska. Zvala se nekada i Skenderijska, i Zetska, i Crnogorsko primorska…“, izjavio je mitropolit.

Amfilohije je rekao da ga u novinama koje su „nastrojene u tom pravcu bukvalno nazivaju poglavarom SPC“.

„Jedan je poglavar SPC, Irinej, koji je nadavno bio u manastiru Podlastva, dočekan sa ljubavlju i beskrajnim zadovoljstvom naroda. On je poglavar srpske crkve, ja sam mitropolit crnogorski, zetski, skenderijski, brdski“, rekao je Amfilohije.

On je ocenio da smo skloni bratoubilaštvu i da se boji da i sadašnja vlast na duhu bratoubilaštva hoće da gradi budućnost.

„Ne može se na bratskoj krvi prolivenoj graditi budućnost, nikoga, ni jedne porodice, a kamo li jedne države“, rekao je on.

Amfilohije je rekao i da nema nikakvih razmimoilažanja sa patrijahom Irinejom.

„Patrijarh ima svoj stil, ja imam svoj. Moj stil je dinarski. Ja sam Dinarac, Moračanin, naslednik patrijarha Gavrila Dožića koji je bio mitropolit pećki. Dožića je postavio kralj Nikola koji je želeo da on obnovi jedinstvo Pećke patrijaršije. On je prvi kater objedinjenja Pećke patrijaršije“, rekao je on.

Povodom njegove inicijative za hitno održavanje sabora SPC, Amfilohije je rekao da je odluka majskog sabora da bude i jesenji.

Na pitanje da li je jedna od tema i neslaganje dela arhiepiskopa sa odlukom Sinoda da se predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću dodeli orden, on je kazao da je to „jedan mali detalj“.

„Mila Đukanovića treba prvo da krstimo, da bismo mogli da mu damo orden, ovaj je makar kršten“, odgovorio je Amfilohije na pitanje da li bi predsedniku Crne Gore uručio orden Svetog Save, nakon što je nedavno sprski patrijarh Irinej odlikovao predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Amfilohije je kazao da je nedavno uručio orden Milici Carević, majci gradonačelnika Budve Marka Bata Carevića.

„Manastir Podlastva sada je obnovljen na jedan izuzetan način, blagodareći najviše Grbljanima… Medju kojima je i naš Bato Carević, a ja bih rekao malo još više njegova majka. Zato je njegova majka dobila jedan poseban orden, zato što je rodila Bata i zato što ga je vaspitala u strahu božjem i veri svetosavskoj“, rekao je on.

(Beta)