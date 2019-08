Amfilohije: Đukanović ne zna šta je crkva jer nije kršten

BEOGRAD – Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije izjavio je danas da je predsednk Crne Gore Milo Đukanović čovek politike i da „ne zna šta je crkva, ne može ni znati kad nije kršten“.

„On je čovek političar, i on je čovek partijski, njemu je crkva isto što i partija. On ne zna šta je crkva, ne može ni znati kad nije kršten. I onda podređuje crkvu politici, i onda i mene napadaju, kao ja sam sad eksponent neke velikoruske ili velikosrpske ideje, to je potpuna besmislica“, rekao je Amfilohije u intervjuu za RTS.

(Tanjug)