Amfilohije: Krivična prijava zbog koncerta nekultura najgore vrste

Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije ocenio je da je najavljena krivična prijava ministra kulture Crne Gore, Aleksandra Bogdanovića, zbog koncerta održanog u Herceg Novom, „svedočanstvo nerazumlja“ i to, kako je dodao, nije kultura, nego njeno poricanje i „nekultura najgore vrste“.

„To nije prvi put od njega i to je znak njegove neobrazovanosti, što je i dokaz njegov predlog da ikonu Bogorodice Filermose strpa u onu pećinu. Sve to pokazuje da je on zalutao u kulturu i postavlja se pitanje ko je takvog čoveka i postavio na to mesto“, rekao je mitropolit za hercegnovsku televiziju „Novi“.

Na manifestaciji „Trg od ćirilice“ u Herceg Novom, tokom koncerta „Za naše Kosovo i Metohiju“ Georgiev je pevao „Tamo daleko“ i „Crna Gora i Srbija to je jedna familija“.

Povodom zastave na koncertu održanom u okviru humanitarne manifestacije, koja je ministru Bogdanoviću takođe sporna, mitropolit Amfilohije kaže da je to crkvena zastava, a trobojka je, kaže, i zastava kralja Nikole Petrovića.

„Poricati trobojku, a predstavljati se za ministra Crne Gore, ne spada u normalne stvari. Pesmu ‘Tamo daleko’ peva sva Evropa. Biti protiv te pesme u Crnoj Gori, i to u ime Crne Gore, postavlja pitanje koja je to Crna Gora. To nije moja i Crna Gora Petrovića. To nije Crna Gora, to je Montenegro“, ocenio je mitropolit.

Udruženje Crnogorski pokret podnelo je krivičnu prijavu Vrhovnom državnom tužilaštvu protiv Mitropolije crnogorsko-primorske i pevača Vlada Georgijeva.

Crnogorski pokret navodi da je prijavu podneo zbog krivičnih dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Crne Gore, i krivičnoga dela izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje.

Mitropolija je saopštila da je to samo jedna u nizu prijava koju protiv njih podnosi taj pokret, a koja, kako smatra, nema pravnu težinu.

Podnošenje krivične prijave je najavilo i Ministarstvo kulture Crne Gore.

