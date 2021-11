Analitičar: Malo ko je verovao da će Zaev dati ostavku

Politički analitičar Ljubiša Nikolovski ocenio je danas da je apsolutna pobeda opozicionog VMRO DPMNE na lokalnim izborima podigla političku atmosferu u Severnoj Makedoniji na pitanje neophodnosti održavanja vanrednih parlamentarnih izbora, jer je ostavkom lidera SDSM Zorana Zaeva na mesto premijera „de fakto“ pala cela vlada.

„Malo je ko verovao da će se to stvarno i dogoditi, iako je sam Zaev izmedju dva kruga (lokalnih izbora) najavio da će se povući sa mesta premijera ukoliko izgubi i glavni grad Skoplje“, rekao je Nikolovski agenciji Beta.

Kako je istakao, u Severnoj Makedoniji se sada uveliko analizira kako je moglo da se dogodi da SDSM doživi takav katastrofalan poraz na komunalnim izborima.

„Jedan od razloga za mnoge analitičare je to da je izbor kandidata za gradonačelnike loš. Ali, taj argument nije u potpunosti tačan, jer nije baš da je ogromna većina bila loša“, smatra Nikolovski.

Prema njegovom mišljenju, ono što je možda verovatnije je to da je opozicija uspela da podigne kampanju na viši, nacionalni nivo, na kom je u zalog stavila ustavnu promenu imena države kao rezultat Prespanskog dogovora, onda neuspeh na putu evropske integracije i spor sa Bugarskom po pitanju nacionalnog indentiteta i ono što kod gradjana uvek stvara najveći otpor, a to je pitanje visoke korupcije.

Ali ono što je još više zbunjujuće, dodaje Nikolovski, je to što su ta pitanja bila dominantna samo godinu dana ranije na parlamentarnim izborima, kada je SDSM pobedila i ponovo formirala vladu u koaliciji sa albanskom partijom DUI.

„Jedna od mogućnosti, koja je možda iracionalna, je da se ponovila praksa da se u Severnoj Makedoniji najčešće glasa ‘protiv’ umesto ‘za’ odredjenu političku garnituru. Kako god, sada je samo pitanje kada će Zaev i zvanično podneti ostavku predsedniku Sobranja, koji o tome mora da obavesti predsednika države. Od tada teče rok od 10 dana oko naznačavanja novog mandatara, koji treba da u roku od 20 dana sastavi novu vladu“, rekao je Nikolovski.

Prema njegovim rečima, to pitanje i nije tako jednostavno ako se ima u vidu da postoji mogućnost da SDSM ponovo sastavi vladu, ako sačuva parlamnetarnu većinu i ako mandat dobije neko drugi iz te partije umesto Zaeva.

„Ali, lider opzicione VMRO DPMNE Hristijan Mickoski najavljuje da će uskoro obznaniti novu parlamnetarnu većinu, jer kako kaže, neki poslanici iz partija koje su sada deo vladajuće koalicije su spremni da predju u opozicioni tabor. Ali, imajući u vidu da bi to opet bila tesna većina od samo par poslanika, čak i Mickoski ne računa da državu vodi prostim prelaskom većine, već to vidi samo kao prelazni rok do održavanja prevremenih parlamntarnih izbora već dogodine“, dodaje Nikolovski.

(Beta)

