Badnjaci MCP nalagani širom Crne Gore

PODGORICA – U više crnogorskih gradova danas su organizovano nalagani Badnjaci – u Kolašinu, Mojkovcu, Andrijevici, Beranama, Baru, na Cetinju, u Podgorici.

Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije blagosiljao je badnjake pred manastirom Svetog Nikole na Obodu Crnojevića, na Cetinju.

Naglasio je da je Badnje veče u Crnoj Gori znamenito i posebno.

„Sećamo se iz naše istorije kako smo branili veru, kako smo se tada objedinili oko kolevke Bogomladenca Hrista, kako nam je on dao snagu i slogu da se odbranimo. Nije to bilo samo jedan put na Cetinju, nego je to bilo i na Mojkovcu. A Mojkovac ne beše tako davno“, naveo je mitropolit Joanikije.

Pozvao je vernike da se prisete onoga što nam je, kako je rekao, najznačajnije iz naše tradicije i da se toga držimo i to čuvamo.

„A ono što nam ovaj praznik donosi, to je važno za svakog čoveka. Donosi nam ljubav, donosi nam radost, donosi nam preporod i spasenje“, poručio je mitropolit, uz tradicionalni božićni pozdrav: „Mir Božji, Hristos se rodi“.

Loženje badnjaka organizovano je i ispred Crkve Svetog Đorđa u Podgorici.

Arhijerejski namesnik podgoričko-kolašinski otac Gojko Perović poželeo je vernicima da žive Hristovom verom i da u vatri vere izgore sva iskušenja.

„I da na vatri vere izgori ova bolest koja hara svetom. Neka samo sija svetlost božje istine“, poručio je otac Gojko, preneo je portal podgoričkog Dana.

(Tanjug)

