Bakir Izetbegović: Upozorio sam Šmita da ne nameće izmene Izbornog zakona

Predsednik SDA Bakir Izetbegović izjavio je da je danas ponovo upozorio visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita da ne nameće izmene Izbornog zakona u BiH bez konsultacije sa parlamentom i parlamentarnim strankama, jer ke to, kako je naveo, političko minsko polje.

„Poručio sam mu da to ne uradi jer je to političko minsko polje i može naštetiti funkcionisanju Federacije BiH ako to uradi“, rekao je Izetbegović na konferenciji za novinare.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.