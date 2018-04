Beba rođena u helikopteru iznad Jadranskog mora

U helikopteru Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva tipa Mi-8 MTV jutros u 4:45 sati na hitnom medicinskom letu s ostrva Brača rođena je beba.

Majka je rodila devojčicu neposredno pre sletanja helikoptera na helidrom KBC-a Split, na Firulama.

Srećnom trenutku porođaja svedočila je posada Eskadrile transportnih helikoptera (ETH) 93. vazduhoplovne baze: kapetan natporučnik Sebastijan Trepšić, kopilot natporučnik Tomislav Barbir i tehničar letač nadnarednik Zdenko Kačarić, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Kapetan posade natporučnik Trepšić kazao je kako se sve odvijalo vrlo brzo, budući da sam let traje 10-ak minuta.

„Sve je proteklo bez komplikacija, majka i devojčica su dobro i to je za letačku posadu bio najlepši završetak dežurstva. Prekrasan je to osećaj koji pamtite celi život. To je ono što čini lepotu letenja i ovog poziva, jer osim humanih misija spašavanja ljudskih života u prilici smo da svedočimo i rađanju jednog novog života“, istakao je Trepšić.

(Tanjug)