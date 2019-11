Bećirović: Dodik izrastao u opasnog ekstrema

SARAJEVO – Delegat u Domu naroda Parlamenta BiH i potpredsednik SDP BiH Denis Bećirović u otvorenom pismu ambasadorima zemalja koje su svedočile Dejtonskom sporazumu, optužio je srpskog člana Predsedništva BiH, Milorada Dodika, da je, kako je naveo, „izrastao u opasnog ekstrema“ zbog popustljive politike njihovh država.

„Jedan od razloga eskalacije Dodikove destruktivne politike je i neefikasna politika stalnog popuštanja i toleriranja antidejtonskih postupaka, kao i njegovog anticivilizacijskog negiranja sudski i planetarno utvrđenog genocida nad bošnjačkim stanovništvom“, naveo je Bećirović, preneo je portal 24info.

Navodeći da popustljivost prema ekstremistima u Evropi, koji ugrožavaju mir i opstanak evropskih država nije nikada donosila dobre rezultate, Bećirović je, između ostalog, naveo i nedavnu izjavu francuskog predsednika Emanuela Makrona, koji je, kako kaže, pred očima cele planete, državu BIH, kao najveću žrtvu u Evropi nakon Drugog svetskog rata, neutemeljeno predstavio u krajnje negativnom društveno-političkom kontekstu.

Opširno pismo Bećirović je uputio visokom predstavniku u BiH, specijalnom predstavniku EU u BiH i ambasadorima zemalja svedoka Dejtonskog mirovnog sporazuma povodom, kako je naveo, najnovijih neovlašćenih pokušaja nenadležnih organa Republike Srpske da ukinu bonska ovlašćenja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i sruše ključni deo Dejtonskog mirovnog sporazuma koji garantuje bezbednost i mir u državi Bosni i Hercegovini.

Bećirović je za pokušaj ukidanja bonskih ovlašćenja visokog predstavnika u BiH rekao da je “ predstavlja jedan od najopasnijih udara na Dejtonski mirovni sporazum“ od 1995. do danas.

Smatra i da je cilj ove, kako je naziva, opasne politike „eliminisanje dosadašnjeg uticaja Zapada u Bosni i Hercegovini i postepena transformacija od bonskih ka ‘moskovskim ovlaštenjima’ u ovom delu Evrope“.

Bećirović smatra da je vreme da se preduzmu ozbiljne i konkretne mere s ciljem zaštite Dejtonskog mirovnog sporazuma, Ustava BiH i mira u državi BiH.

„Tačnije rečeno, to je početak destabilizacije u ovom delu Evrope koji niko neće moći kontrolisati. To je ujedno i in memoriam dva entiteta u državi Bosne i Hercegovine jer bez Dejtonskog mirovnog sporazuma nema ni entitetskog uređenja“, naveo je Bećirović.

Očigledno je, tvrdi, između ostalog, Bećirović, da „separatističke i ratnohuškačke snage u bh. entitetu RS ohrabruje i nekoherentna politika pojedinih predstavnika međunarodne zajednice“.

