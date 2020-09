PODGORICA – Crnogorsko vojno vazduhoplovstvo dobilo je jedan od dva nova helikoptera tipa Bell 505 Jet Ranger X, kupljena od Kanadske komercijalne kompanije (C C C).

„Reč je o modernom vazduhoplovu, opremljenom najnovijom tehnologijom“, saopštilo je Ministarstvo odbrane na svom tviter nalogu.

(Tanjug)

