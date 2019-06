CG: Od sutra prekid radova na glavnim putevima

PODGORICA – U Crnoj Gori sutra se prekida sa obavljanjem radova na glavnim putnim pravcima, saopštio je za podgoričku Pobjedu direktor Uprave za saobraćaj Savo Parača.

On je poručio da su crnogorski putevi spremni za glavnu turističku sezonu.

Predsednik Odbora Udruženja turizma Privredne komore Dragan Ivančević je istakao da je ovo prva godina kada se može dati jedna dobra, pozitivna ocena za putnu infrastrukturu koja je dočekala goste, s obzirom na to da, kako je naveo, gotovo da nije bilo zastoja na putevima i turistički promet se odvijao od predsezone do sada bez ikakvih smetnji.

“Završeni su radovi po programu redovnog održavanja magistralnih i regionalnih puteva. Kroz ovaj program izvršeno je asfaltiranje pojedinih deonica na magistralnim putevima kao i krpljenje tzv. udarnih rupa na kolovozu, obeležavanje horizontalne signalizacije, zamena i postavljanje nedostajuće vertikalne signalizacije, kao i košenje putnog pojasa”, kazao je Parača.

On je dodao da su, pored ovog, završeni i projekti rekonstrukcije regionalnih i magistralnih puteva kao što su izgradnja bulevara Donja Gorica, rekonstrukcija 13 kilometara puta od Ulcinja do Kruta i rekonstrukcija puta od Krsca do Međuvršja, prenosi portal CdM.

“Završena je i sanacija mosta Trmanje na putu Podgorica – Kolašin, sanacija klizišta Debeli Brijeg na putu Herceg Novi Debeli Brijeg i sanacija nestabilne kosine Sutjeska na putu Andrijevica Plav”, kazao je Parača.

