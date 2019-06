Cipras: Nećemo odstupiti na turske provokacije

ATINA – Grčki premijer Aleksis Cipras izjavio je danas da Grčka ima plan za sprečavanje bilo kakvih turskih poteza za istraživanje ležišta prirodnog gasa unutar ekskluzivne ekonomske zone koja se nalazi između grčkog ostrva Kastelorico i Kipra, prenosi portal a1on.

„Turska to neće učiniti. Nećemo dozvoliti da (turski predsednik Tajip Redžep) Erdogan vežba u grčkoj ekskluzivnoj ekonomskoj zoni. Grčka ima plan prevencije. Nećemo odstupiti“, kazao je Cipras u intervjuu za grčku televiziju Open TV.

On je ocenio i da nedavna eskalacija tenzija u Egejskom moru i istočnom Mediteranu „ne iznenađuje“.

„Sve što vidimo iz Turske, kršenje međunarodnog prava i agresivnog ponašanja, nije pokazivanje sile, već slabosti. To je rezultat apsolutnog uspeha grčke i kiparske strategije i saveza u regionu“, istakao je Cipras, dodajući da je „Turska zabeležala strateški zastoj“ i da se „oseća izolovano u regionu“.

Cipras ocenjuje takvo ponašanje Turske kao želju da se obezbedi deo bilo kakvih ležišta gasa u toj oblasti, ali kako je kazao, Kipar nije mala i bespomoćna država, već država koja pripada Evropskoj uniji, naglašavajući potrebu za merama koje će doprineti da Ankara shvati da će izgubiti ako nastavi tako da se ponaša.

On je takođe rekao da su linije komunikacije sa Ankarom „uvek otvorene“, kao i da će razgovarati sa Erdoganom ako je to neophodno, ali da još nije reme za to.

(Tanjug)