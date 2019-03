Cipras: Pregovore sa MK ne treba odlagati, Veber je loš izbor

BRISEL – Grčki premijer Aleksis Cipras je rekao da bi odlaganje početka pristupnih pregovora Severne Makedonije sa Evropskom unijom bilo korisno samo za one koji se zalažu za nazadovanje i nacionalizam, prenosi makedonska televizija Sitel.

„Odbijanje da se započnu pristupni pregovori sa Severnom Makedonijom, nakon svega što smo postigli sa istorijskim Sporazumom iz Prespe, bila bi odluka u korist snaga koje se zalažu za nazadovanje i nacionalizam, na uštrb politike prosperiteta, mira i prijateljstva naroda“, rekao je Cipras.

Grčki premijer, prema navodima grčke novinske agencije ANA-MPA, komentarisao je i kandidaturu Manfreda Vebera za predsednika Evropske komisije, objašnjavajući da sve napredne snage imaju odgovornost da to zaustave, jer, kako je on rekao, „takav rezultat bi značilo i zvaničnu saradnju desnice sa radikalnom desnicom, a to bi bilo katastrofalno za evropsku budućnost“.

Cipras je tokom svog obračanja na pripremnom sastanku Evropske socijalističke partije u Briselu izrazio optimizam kada je reč o rezultatima na predstojećim evropskim izborima, ali i zabrinutost za mogući uspon radikalne desnice.

