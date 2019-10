Čović: Nova dinamika sa Špirićem i Dodikom

SARAJEVO – Predsednik HDZ BiH Dragan Čović najavio je danas da će narednih dana pokušati da napravi novu dinamiku s članovima kolegijuma Doma naroda, Bakirom Izetbegovićem i Nikolom Špirićem, ali i sa Miloradom Dodikom, kako bi stvorili mogućnost za uspostavljanje izvršne, a time i završetak uspostavljanja zakonodavne vlasti na državnom nivou.

Čović, koji sutra preuzima predsedavanje Domom naroda Parlamentarne skupštine BiH, rekao je da ako bi uspeli to da urade u narednih 15 dana, to bi bio značajan iskorak, prenosi Klix.

„Krajnje je vreme da okrenemo list i pošaljemo poruku iz Bosne i Hercegovine svima u Evropskoj uniji koji danas drugačije gledaju jugoistočnu Evropu da i računaju na nas kada ubuduće budu donosili odluke“, izjavio je Čović.

On se osvrnuo i na sutrašnji sastanak delegacija HDZ-a i SDA, za koji vjeruje da će pomoći jačanju poverenja između dve stranke, ali i hrvatskog i bošnjačkog naroda te doneti „otvaranje razgovora oko Izbornog zakona i mnogih drugih pitanja koja se tiču funkcionisanja vlasti i agende za naredni period“.

On je dodao i da će na sastanku delegacija HDZ i SDA u ponedeljak predložiti lideru SDA Bakiru Izetbegoviću da se Savet ministara uspostavi bez uslovljavanja.

„Time bi ubrzali procese, pa i ono što se postavlja kao uslov za naš evroatlantski put, a to je Godišnji nacionalni plan za NATO. To treba da uradi novi Savet ministara kada preuzme dužnost. A pošto je to proces koji će dugo trajati i oko kojeg mora postojati konsenzus u BiH, moj je stav da što pre uspostavimo Savet ministara“, rekao je on.

(Tanjug)