Crna Gora: Abazović saslušan, nema elemenata za pokretanje postupka

Specijalno državno tužilaštvo okončalo je uvidjaj nakon tvrdnji potpredsednika Vlade Crne Gore Dritana Abazovića da mu je nudjeno 21 milion evra i doneta je odluka da nema elemenata za pokretanje krivičnog postupka.

„U predmetu koji je formiran odmah po saznanju za predmetni krivično-pravni dogadjaj, nakon okončanog postupka izvidjaja u kojem su prikupljeni neophodni podaci i dokumentacija, a izmedju ostalog i izjava od potpredsednika Vlade Crne Gore D. A. ocenjeno je da nema osnova za preduzimanje krivičnog gonjenja protiv bilo kog lica za bilo koje krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti“, saopšteno je Pobjedi.

Informaciju da je Abazoviću navodno nudjen mito, prvo je saopštio biznismen Miodrag Daka Davidović, krajem novembra prošle godine, uz tvrdnju da je to bio poznati crnogorski humanista, iseljenik Hajriz Brčvak.

I Abazović i Brčvak su to kategorično demantovali, s tim što je, tada još u statusu poslanika, aktuelni potpredsjednik Vlade rekao da mu mito jeste nudjen, ali do danas nije kazao i ko je to bio.

„Bilo bi krajnje neozbiljno da kažem ko je šta nudio“, kazao je gostujući početkom decembra na Televiziji Vijesti.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.