Crna Gora za sada ne uvodi restrikcije struje, vlasti apeluju na građane da štede

U Crnoj Gori za sada nije planirano poskupljenje struje ni restrikcije, izjavio je danas predsednik Odbora direktora EPCG Milutin Đukanović i apelovao na građane i javni sektor da poštuju mere štednje koje su im predstavljene.

On je gostujući u emisiji Link Radija CG rekao da ne može da kaže kada bi moglo da dođe do poskupljenje i restrikcije, jer, dodao je, to zavisi od više faktora.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.