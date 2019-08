Crnadak: Dobar sastanak Vučića i Pompea

BANJALUKA – Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je danas da je sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića s američkim državnim sekretarom Majkom Pompeom u Njujorku dobra vest zbog podrške Vašingtona ukidanju taksi, te većih šansi za nastavak dijaloga i konačan dogovor Beograda i Prištine.

„Posebno raduje čvrsta podrška Vašingtona ukidanju taksi na robu iz BiH i Srbije, koje nam nanose ogromnu finansijsku štetu. Nadam se da će to dovesti do njihovog ukidanja što pre, možda i pre izbora na Kosovu. Posebno ću to potencirati u susretima s predstavnicima američke administracije, koje ću uskoro imati, kao i naš novi ambasador u Vašingtonu koji narednih dana počinje svoj mandat“, rekao je Crnadak.

On kaže, prenosi Fena, da veći nivo razumevanja na relaciji Vašington-Beograd značajno povećava šanse za nastavak dijaloga i konačni dogovor Beograda i Prištine.

„Vašington neće menjati stav o nezavisnosti, ali njihov izbalansiraniji pristup koji je Vučić nagovestio može biti podstrek za konačno rešenje, što je od velikog interesa i za BiH i za ceo region“, rekao je šef diplomatije BiH.

On, kao predstavnik Republike Srpske, smatra da je veoma važan dijalog rukovodstva Srbije na najvišem nivou sa Vašingtonom, „jer oni koji svađaju Srbe sa Amerikom ne misle im dobro“.

„Nama treba otvoren i korektan odnos sa SAD, kako bi diplomatskim putem čvrsto držali svoje dejtonske pozicije i obezbedili ekonomski razvoj RS“, zaključio je Crnadak.

(Tanjug)