Cvijanović: Ako je SDS dogovorio vlast, pristaje na put u NATO

BANJALUKA – Ako se Srpska demokratska stranka dogovorila o novoj većini i misli da može da formira Savet ministara BiH, to znači da su se oni dogovorili sa SDA o slanju godišnjeg nacionalnog programa i aktiviranju Akcionog plana za članstvo u NATO, izjavila je danas predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović.

„Ako iz SDA kažu da je to uslov uslova i da će se samo pod tim uslovom formirati vlast, to znači da je SDS prihvatio da je to uslov uslova i da na taj način bude formirana vlast. Super. Čekamo ih“, rekla je Cvijanovića.

Ona je upitala zašto su kao uslovi za formiranje vlasti na nivou BiH postavljeni MAP ili usvajanje godišnjeg nacionalnog programa, a ne da se BiH kreće ka Evropskoj uniji i ocienila da pitanje MAP-a, kao ni bilo koje drugo ne bi smjelo biti sredstvo kojim će bilo ko biti uslovljavan prilikom formiranja vlasti, prenosi RTRS.

„Odgovor zašto je to tako je kod SDA. Logičnije je da bude formirana vlast i sastavljena lista pitanja o kojima imamo i o kojima nemamo dogovor. Naravno, lakše se kretati u oblastima u kojima postoji dogovor, a ove druge treba polako kroz partnerstvo rešavati dok ne dođemo do cilja“, kaže Cvijanović.

Banjalučki Portal Insajder objavio je juče da su u toku pregovori o formiranju nove većine u Parlamentu BiH iz koje bi bio izbačen SNSD i da će prvi ozbiljan test najave lidera SDS-a Mirka Šarovića da bi na nivou BiH mogla da se napravi neka nova većina, biti sledeće zasedanje Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Tada bi, prema tvrdnjama izvora Insajdera, u slučaju stvaranja nove većine trebalo da bude pokrenuta inicijativa o smeni SNSD-ovog visokog funkcionera Nebojše Radmanovića s pozicije u kolegijumu Predstavničkog doma.

(Tanjug)