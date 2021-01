Cvijanović:Stavovi Izetbegovića nisu relevantni za sve u BiH

BANJALUKA – Predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da je u BiH jedino lider SDA Bakir izetbegović „dokazano u kontinuitetu retrogradan“, aludirajući na njegovu izjavu da „ne može biti retrogradnih povrataka na izvorni Dejton“.

„Ono što on smatra nije relevantno za sve u BiH i to je jasno i njemu i svima drugima, ali može da priča, kao što i mi to možemo. Da je BiH živela svoj istinski dejtonski život verujem da bismo danas bili uspešnije društvo i da bismo sami bili u stanju da dogovorom neke stvari popravljamo i činimo efikasnijim“, rekla je Cvijanović u izjavi za Srnu.

Ovako smo, kazala je, u eksperimentu, kao u nekom programu u koji su uneseni pogrešni parametri, pa i rezultat stalno mora biti pogrešan.

Bilo bi dobro, navela je, da ono čime se raspolaže na svim nivoima vlasti stavi u funkciju opšteg razvoja i da se to radi kroz koordinaciju, jer ovako se, kako navodi, ganjajući neke velike, a nerealne političke ambicije i njegujući osporavanje, umesto saradnje, samo gubi vreme i stoji u mestu.

„Lično smatram da je propuštena velika dejtonska šansa da gradimo državu kao uspešno decentralizovano društvo zasnovano na dobroj koordinaciji, upravo zbog upornog nastojanja da se ona unitarizuje“, jasna je Cvijanović.

(Tanjug)

