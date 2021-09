Dan: Samo Abazovićeva URA nije potpisala inicijativu SNP

PODGORICA – Samo URA Dritana Abazovića nije potpisa inicijativu Socijalističke narodne partije o opozivu predsednika Mila Đukanovića, koju je pokrenula Socijalistička narodna partija, koja je deo parlamentarne većine.

Inicijativu su potpisali poslanici Demokratskog fronta i Demokrate, ali za potrebnu većinu u parlamentu nedostaju potpisi poslanika „Crno na bijelo“.

SNP je inicijativu, ipak, predala Skupštini jer procedura opoziva šefa države, prema članu 98 Ustava, predviđa da on odgovara za povredu Ustava, a da postupak za utvrđivanje da li je do toga došlo može pokrenuti Skupština, na predlog najmanje 25 poslanika, piše podgorički Dan.

I tu, kažu, nije kraj jer, odluku o postojanju ili nepostojanju povrede najvišeg pravnog akta donosi Ustavni sud, a Skupština predsednika može razrešiti samo kad taj sud utvrdi da je predsednik povredio Ustav.

Prema pisanju Dana, na sceni su sada razne spekulacije, od one da Abazović, ovim potezom, želi da utvrdi pazar i spreči smenu minsitra policije Sergeja Sekulovića i direktora Uprave policije Zorana Brđanina, do one da, ako prosrpske partije nastave pritisak i pređu „crvenu liniju“, do nekih dogovora može doći i sa samim DPS-om, u šta je, kažu, u ovom trenutku teško poverovati.

SNP je inicijativu pokrenula nakon najave crnogorskog predsednika da bi mogao da učestvuje na protestima na Cetinju, ukoliko se bude insistiralo na ustoličenju mitropolita Joanikija na Cetinju i da tu cereoniju treba izmestiti iz Cetinjskog manastira.

“Nadam se da neću biti u situaciji da 5. septembra i sam budem na Cetinju, tamo gde budu Cetinjani i gde je većinska Crna Gora, gde se brani dostojanstvo države“, rekao je 28. avgusta na Cetinju Đukanović.

SNP ističe da se Đukanović tom izjavo direktno umešao u poslove jedne verske zajednice.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.