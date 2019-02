Danas antivladin protest opozicione DS u Tirani

TIRANA – Albanska opoziciona Demokratska stranka održaće danas u Tirani antivladin protest.

Lider DS Ljuljzim Baša pozvao je građane na „masovno okupljanje“ kako bi se, kako je rekao, „oslobodili zločinačke vladavine“ aktuelnog premijera Edija Rame.

„Ujedinjeni Albanci će se danas okupiti u Tirani i uzeti svoju sudbinu u svoje ruke, kao što se to čini u svim zemljama Evrope“, poručio je Baša.

On očekuje da će za danas najavljeni protest biti najmasovniji do sada i da očekuje da će on okupiti Albance iz cele zemlje, preneli su mediji u Albaniji.

(Tanjug)