Dani srpske kulture u HR – do 2. novembra 13 manifestacija

ZAGREB – Ovogodišnji Dani srpske kulture u Hrvatskoj počeli su otvaranjem izložbe „Drugo ja“, Milice Vučković, u Biblioteci „Prosvjete“ u Zagrebu, a prisutnima se obratio potpredsednik Siniša Tatalović i istakao da je to centralni događaj za sve srpske zajednice u Hrvatskoj.

On je rekao da će do 2. novembra biti održano 13 kulturnih događaja, od stručno-naučnih skupova do izložbi, koncerata, predstava i filmova, tako da će u programu biti za svakoga ponešto.

Slavko Kojić, u svojstvu izaslanika zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, izjavio je da su Srbi i Hrvati „dva naroda podeljena istim jezikom“ koji dele jednu kulturu.

“ Zato želim da Dani srpske kulture u Republici Hrvatskoj uspeju i da budu putokaz za budućnost kao još jedan od puteva ka zbližavanju ta dva, nesretnim okolnostima, razdvojena naroda. Kulturni svet svakako će podržati ovakve aktivnosti“, rekao je Kojić, preneo je hrvatski portal Novosti.

Predsednik Srpskog narodnog veća Boris Milošević naglasio je da Dani srpske kulture imaju nacionalni karakter.

„Kao nadgradnja kulturnim aktivnostima, pomažu vidljivosti cele zajednice kao i same ‘Prosvjeta’, najveće i najvažnije kulturne i prosvetne organizacije Srba u Hrvatskoj. To je danas naročito važno jer često i u kulturnim krugovima imamo pokušaje brisanja doprinosa Srba, a kultura u Hrvatskoj ne bi danas bila ono što jeste da nema našeg doprinosa“, rekao je Milošević.

Prema rečima predsednika Saveta za nacionalne manjine, Aleksandra Tolnauera, ‘Prosvjeta’ kao organizacija Srba sa skoro najdužom tradicijom, jako je bitna u Hrvatskoj.

Najavio je da će Savet u narednom periodu insistirati da se Dani ‘pojačaju’ i kao važno istakao to što je, kako je rekao, ova manifestacija potvrdila i da dolaze eminentni umetnici koji prezentuju kulturu i tako razvijaju dobrosusedske odnose.

(Tanjug)