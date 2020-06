Darmanović: Srpski državni vrh sa medijima pokušava da izazove nestabilnost u Crnoj Gori

Šef crnogorske diplomatije Srdjan Darmanović ocenio je danas da srpski državni vrh sa medijima koje kontroliše pokušava da izazove političku nestabilnost u Crnoj Gori.

„Srpski državni vrh sa medijima koje kontroliše, potpomognut svojim političkim saveznicima u Crnoj Gori koristi priliku da stvara ili podiže tenzije u Crnoj Gori, kako bi pod izgovorom navodno ugroženih srpskih interesa izazvao političku nestabilnost, ali i skretao pažnju sopstvene javnosti sa unutrašnjih problema, afera i nerešenih pitanja“, rekao je on u parlamentu odgovarajući na pitanja poslanika.

Darmanović je dodao da posebnu ulogu imaju režimski mediji u Srbiji.

„Čiji su otrovni naslovi i bombastične naslovnice prevazišli sve do sada vidjeno, rekao bih da ni u Miloševićevo vreme nije bilo ovoliko mržnje, razularenosti i prostote u medijskoj kampanji protiv Crne Gore“, rekao je Darmanović.

Darmanović je kazao da su se dan nakon što se predsednik Milo Djukanović obraćao javnosti povodom dve godine mandata, sastali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i patrijarh Irinej da razgovaraju.

„Dakle, šef države i poglavar druge zemlje i da se obrate novinarima. O čemu? O Srbiji? Ne, o Crnoj Gori, i da o toj susednoj suverenoj zemlji kažu štošta što ne bi nikako trebalo biti njihov posao. Kako mi to treba da shvatimo? Kao nemešanje u unutrašnje stvari?“, rekao je ministar spoljnih poslova.

On je podsetio i na izjave patrijaha Irineja „da se sada stvara nova crnogorska nacija“, te kazao da se to može shvatiti da SPC o crnogorskoj naciji misli ono što je uvek mislila i govorila. „Da je ta nacija izmišljena, nepostojeća i veštačka, da ne koristim one druge nezgodnije termine kojima Crnogorce čašćava mitropolit crnogorsko-primorski“, kazao je Darmanović.

Darmanović je ocenio da se brojne izjave srpskih zvaničnika ne mogu shvatiti drugačije nego kao mešanje u unutrašnje stvari, i podsetio na poruke šefa diplomatije Srbije Ivice Dačića da su tenzije u Crnoj Gori skoro dovele do bratoubilačkog rata, te ministra odbrane Aleksandra Vulina da je Crna Gora izvor nestabilnosti u regionu.

Darmanović je dodao da je u pitanju nastojanje da se izazivanjem tenzija utiče na dešavanje u Crnoj Gori, posebno u susret izborima u Crnoj Gori.

Naveo je i da daju jasnu i vrlo glasnu podršku protestima koje je organizovala SPC. „Kako mi to da shvatimo? Kao prijateljski čin i i dobrosusedsku politiku“, kazao je Darmanović.

Prema njegovim rečima, stvoren je politički teatar u vezi sa otvaranjem granica i mogućnosti ulaska u Crnu Goru.

Darmanović je rekao da u Crnu Goru mogu ući državljani onih država koje imaju manje od 25 zaraženih na 100.000 stanovnika i dodao da očekuje da bi Srbija na taj nivo mogla da dodje u naredne dve ili tri nedelje.

Crna Gora je u ponedeljak otvorila granice, ali mogu ući samo državljani zemalja u kojima je manje od 25 obolelih na 100.000 stanovnika.

Iako su granice otvorene i sa Srbijom, državljani Srbije ili rezidenti u toj zemlji za sada ne mogu u Crnu Goru, jer u Srbiji ima više od 25 obolelih na 100.000 stanovnika.

Ulazak iz Srbije u Crnu Goru za sada je moguć jedino crnogorskim državljanima i strancima sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori, ali uz 14 dana samoizolacije ili karantina.

(Beta)

