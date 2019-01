Davor Dragičević: Idem do kraja jer od institucija neću dobiti pravdu za svog sina

Davor Dragičević, otac ubijenog mladića Davida Dragičevića iz Banjaluke, optužio je predsedavajućeg Predsedništva BiH Milorada Dodika i ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača za zatašakavanje ubistva njegovog sina.

„Dete ste mi ubili, meni spremate zatvor i likvidaciju. Mir i dostojanstvo meni više nemaju ni svrhu ni značenje u životu. Ja ću svojim putem, za mog Djakca do kraja“, napisao je Davor Dragičević u izjavi, koja je objavljena na Fejsbuk stranici „Pravda za Davida“.

On je ponovio svoju tvrdnju da vrh MUP-a „stoji iza brutalnog ubistva“ Davida Dragičevića, kao i tužioci Dalibor Vrećo, Želimir Lepir, Miodrag Bajić i Mladen Mitrović.

„Za mene su direktno odgovorni Dodik i Lukač“, naveo je Davor Dragičević, koji se od 30. decembra prošle godine nalazi na nepoznatoj lokaciji.

On je ocenio da je „u toku ko zna koja po redu likvidacija Davida Dragičevića“, dodavši da to potvrdjuje i današnja sednica Visokog sudskog i tužilačkog saveta (VSTS) BiH.

Predsednik VSTS-a Milan Tegeltija danas će obavestiti članove ove institucije o slučaju „Dragičević“, odnosno sastanku koji je povodom ovog slučaja 28. decembra prošle godine održao sa glavnim tužiocem Tužilaštva RS Mahmutom Švrakom i glavnim tužiocem Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka Želimirom Lepirom.

„Možete me jedino ubiti i nista više, ja idem do kraja. Od ovih institucija moje dete i ja nikad pravdu nećemo dobiti. Ali dobiću je, za tebe sine moj, za tebe dušo moja, ja idem do kraja“, napisao je Davor Dragičević.

On je poslednji put vidjen 30. decembra prošle godine, posle velikog skupa „Pravda za Davida“ i protestne šetnje ulicama Banjaluke, kada mu se gubi svaki trag.

MUP RS je zabranio sva javna okupljanja grupe „Pravda za Davida“ koja je održavala skupove na Trgu Krajine svaki dan od 26. marta do 30. decembra, a protiv Davora Dragičevića podneta je krivična prijava za „pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uredjenja Republike Srpske“.

Članovi grupe „Pravda za Davida“, kao i gradjani Banjaluke koji traže istinu o smrti Davida Dragičevića, nastavili su svako veče da se okupljaju u porti crkve Hrista Spasitelja u Banjaluci i da pale sveće za ubijenog mladića.

David Dragičević je nestao 18. marta, a njegovo telo nadjeno je 24. marta na ušću rečice Crkvena u Vrbas kod tvrdjave Kastel.

Policija je prvobitno tvrdila da je smrt zadesna, a Tužilaštvo je kasnije pokrenulo istragu o ubistvu mladića.

Roditelji Davida Dragičevića tvrde da je on otet, mučen i da su ga na kraju ubili pripadnici MUP RS.

