Davor Dragičević: Ne rušim državu, šta Vučić traži ovde

Otac ubijenog mladića Davida Dragičevića, Davor Dragičević, odbacio je navode da organizovanjem protesta protiv vlasti u Republici Srpskoj ruši institucije tog entiteta i samu Republiku Srpsku.

„Oni su privatizovali državu, ovo nije njihova država. Institucije su zločinačke i nisu u službi države. Ne poštuje se zakon, Ustav, ovo nema nijedno obeležje države nema“, rekao je Dragičević za sarajevsku TV 1.

Dragičević nije komentarisao navode koji se tiču učešća policijskih snaga iz drugih gradova BiH i Srbije u dešavanjima na Trgu Krajine pre dva dana u Banjaluci, kada je došlo do sukoba policije i gradjana.

On je povodom toga što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić demantovao informacije da su medju policijskim snagama na Trgu Krajine bili i pripadnici policije Srbije, rekao: „Šta Vučić ima da traži ovde? Ko je on? I on će tamo (u Srbiji) dobiti šta treba“.

Dragičević je potvrdio da ima veze sa Sarajevom, ali ne onakve za kakve ga optužuju pojedinci.

„Naravno da imam veze sa Sarajevom. Rodjen sam u Sarajevu. Moj advokat (Ifet Feraget) je iz Sarajeva, a rodjen je u Banjaluci“, kazao je Dragičević.

Komentarišući tvrdnje advokata Anta Nobila koji je ranije bio u Dragičevićevom medjunarodnom timu, prema kome je grupa „Pravda za Davida“ prerasla u pokret protiv države, Dragičević je kazao da „Nobilo nije njegov advokat i da mu je bolje da šuti“.

Otac Davida Dragičevića kritikovao je i medjunarodnu zajednicu, upozorivši da su oni ti koji finansiraju one koji su ga uhapsili na Božić po gregorijanskom kalendaru.

„Počistili su sve sa Trga Krajine. Ali sve će se vratiti u još većem broju, obeležja mog ubijenog deteta“, kazao je Davor Dragičević.

Davor Dragičevič je uhapšen 25. decembra na Trgu Krajine zbog, kako je navela policija, ugrožavanja bezbednosti ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača, a posle 24-časovnog pritvora pušten je na slobodu.

Isti dan u policiju je privodjena majka pokojnog mladića Suzana Radanović, nekoliko članova „Pravda za Davida“, kao i nekoliko opozicionih političara.

Ta hapšenja pokrenula su masovna okupljanja gradjana Banjaluke, a 25. decembra u sukobima je povredjeno nekoliko gradjana, poslanik Pije demokratskog progresa u parlamentu RS Draško Stanivuković i jedan policajac.

Okupljanje gradjana je nastavljeno i prethodna dva dana u 18 časova kod Trga Krajine, odakle idu u protestnu šetnju, jer im policija ne dozvoljava zadržavanje na Trgu.

Za nedelju je najavljen veliki skup „Pravda za Davida“, a Davor Dragičević je saopštio da je dobio odobrenje policije za okupljanje na Trgu Krajine.

