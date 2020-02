Delegacija Svetske muslimanske lige obišla Srebrenicu

SARAJEVO – Delegacija Svetske muslimanske lige danas je posetila memorijalni centar Srebrenica-Potočari, gde su položili cveće na spomen obeležje.

Delegaciju je predvodio generalni sekretar Lige arapskog sveta Muhamad bin Abdul Karim bin Abdulaziz Al-Iša koji je tom prilikom istakao da je veoma bitno da postoje dobri odnosi između različitih narodnosti i nacija na Balkanu, jer to vodi do uspostavljanja mira, prenosi sarajevski portal Vijesti.ba.

„To je ono za što se mi zalažemo sve vreme, a takođe naša vera Islam se zalaže za uspostavljanje mira. To propoveda naša vera i nadamo se da će i drugi isto tako postupiti. Stanje čitavog čovečanstva će se dovesti u red samo na ovakav način, to jeste međusobna komunikacija i međusobni dobri odnosi“, rekao je on.

Govoreći o tome šta se stvarno desilo u Srebrenici, generalni sekretar Lige je rekao da je istorija najbolji svedok i da ona najbolje govori o tome šta se desilo u Srebrenici.

Kako je rekao, Liga ne ulazi u mimoilaženja, već gleda u budućnost koja je bitna.

„Mi iz prošlosti izvlačimo pouke, ali ne stojimo na tome nego idemo dalje i gledamo u budućnost. Uspećemo samo ako podignemo zastavu mira koju ćemo nositi mi i naše buduće generacije. Saosećamo sa ubijenim i molimo dragog Boga da ih nastani u džennetu“, rekao je on.

(Tanjug)