Demokratski front: Nova vlada ili izbori do kraja godine

PODGORICA – Nakon današnjeg sastanka parlamentarne većine u Crnoj Gori, lideri Demokratkog fronta Andrija Mandić, Milan Knežević i Nebojša Medojević poručili su da su nezadovoljni razvojem situacije i da traže novu Vladu, kao i da aktuelni premijer Zdravko Krivokapić podnese ostavku.

Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević, saopštio je da se DF, ako ne bude dogovora o novoj vladi, zalaže za to da se vanredni izbori organizuju najkasnije do kraja decembra. „Ako ne bude dogovora, onda smo za to da se formira prelazna vlada koja će pripremiti izbore. Želimo da se dogovorimo. Ako ne bude dogovora, za to smo da se novi izbori realizuju najkasnije do kraja decembra“, rekao je Knežević, prenosi CdM.

Foto: Twitter/ @MilanKnezevic80/ printscreen

(Tanjug)

